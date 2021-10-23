Son dakika: Başkan Erdoğan’dan yerli otomobil TOGG ile ilgili önemli mesaj: Avrupa’nın üssü olacağız...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Eskişehir'de 52 fabrikanın açılış törenine katıldı ve önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan, yerli otomobil çalışması ile elektrikli araç üretim piyasasında ön alındığını, batarya üretimi konusunda da tesislerin çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Erdoğan, elektrikli araçlar konusunda Türkiye'nin Avrupa'nın üssü olmayı hedeflediğini bildirdi.
Başkan Erdoğan'dan yerli otomobil TOGG ile ilgili önemli mesaj: Avrupa'nın üssü olacağız...
BAŞKAN ERDOĞAN: ESKİŞEHİR BİÇİLMİŞ KAFTANDIR
Hedefimiz güçlü potansiyele sahip Türkiyemizi dünyada hakettiği yere getirmektir. Bu yatırımlarımızın toplam değeri 639 milyonu buluyor.
Bu yatırımlarla birlikte birçok alanda ithal ettiğimiz ürünleri ikame ediyoruz. Üretim kapasitemizi artırıyoruz.
Bu yatırımlar için Eskişehir'in seçilmesi fevkalede isabetlidir. Eskişehir sanayileşme kültürü, ulaşım ağlarının üzerinde yer alması ile biçilmiş kaftandır.
"SALGINA RAĞMEN YATIRIMLARINI SÜRDÜREN BABAYİĞİTLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM"
Sanayimizin dikkatini sadece üretime yöneltmek için her türlü ihtiyaçlarının sunulduğu bir sistem kuruyoruz. Bu planlı OSB'ler sayesinde ihracat ve istihdam istikametinde yolumuza devam ediyoruz.
Salgına rağmen yatırımlarına cesurca devam eden babayiğit iş insanlarımıza teşekkür ediyorum. Türkiye'ye yatırım yapan herkes kazanmaya devam edecek.
Eskişehir 1 milyar dolara yaklaşan rakamı ile ülkemizin en fazla ihracat yapan şehirlerimizden biri. Ülkemizin ilk ve tek yerli şanzımanı bu şehrin alametifarikalarındandır.
ESKİŞEHİRLİ SANAYİCİLERE MÜJDEYİ VERDİ
Hükümetlerimiz döneminde Eskişehir'e yaptığımız yatırımlar 30 milyarı aştı. Burada sanayicimize bir müjde vermeyi özellikle arzuluyorum.
Sivrihisar OSB'yi bu yıl tamamlayarak sanayicimizin hizmetine sunuyoruz. Pusuya yatarak ülkemizin tökezlemesini bekleyenlere diyorum ki; hiç heveslenmeyin bu ülkedeki istikrar ve güven ortamını bozmaya hiç kimsenin gücü yetmez. Bizim gündemimiz yatırımdır, insanımıza hizmettir, refahı artırmaktır. Dünyanın kabuğuna çekildiği salgın döneminde biz varımızla yoğumuzla dünyaya açılıyoruz. Yatırımcı kaliteli altyapıya yatırım yapar, iyi işleyen bir ekosisteme yatırım yapar, cazip teşviklere yatırım yapar.
YERLİ OTOMOBİL, ŞARJ İSTASYONU VE BATARYA ÜRETİM TESİSİ MESAJI
TOGG ile elektirikli araçlarda ön alıcı bir adım attık. Şimdi bataryalar için çalışıyoruz. Hedefimiz ülkemizi Avrupa'nın elektirikli araç üssü haline getirmektir.