Son dakika: Başkan Erdoğan’dan yerli otomobil TOGG ile ilgili önemli mesaj: Avrupa’nın üssü olacağız...

"SALGINA RAĞMEN YATIRIMLARINI SÜRDÜREN BABAYİĞİTLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Sanayimizin dikkatini sadece üretime yöneltmek için her türlü ihtiyaçlarının sunulduğu bir sistem kuruyoruz. Bu planlı OSB'ler sayesinde ihracat ve istihdam istikametinde yolumuza devam ediyoruz.

Salgına rağmen yatırımlarına cesurca devam eden babayiğit iş insanlarımıza teşekkür ediyorum. Türkiye'ye yatırım yapan herkes kazanmaya devam edecek.

Eskişehir 1 milyar dolara yaklaşan rakamı ile ülkemizin en fazla ihracat yapan şehirlerimizden biri. Ülkemizin ilk ve tek yerli şanzımanı bu şehrin alametifarikalarındandır.