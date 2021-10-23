Sultanbeyli Millet Bahçesi’ne ilk fidan Bakan Kurum’dan

Sultanbeyli
'nin önemli projelerinden
olan ve 2022 yılının
Eylül ayında hizmete
açılması planlanan
Millet Bahçesi'ne ilk fidanı,
Çevre ve Şehircilik
Bakanı Murat Kurum
ile
minik çevre müfettişleri
dikti. Yaklaşık 70 bin
metrekare proje alanına
sahip olan Millet Bahçesi'nin
içinde otoparklar, millet kıraathanesi,
çocuk oyun alanları,
ekolojik tarımsal bahçe, amfi,
basketbol, voleybol sahaları,
koşu yolu yer alacak. Ayrıca
tema bahçeleri ile birlikte toplam
2 bin 591 ağaç bulunacak.
Törende konuşan Bakan
Kurum, "Millet bahçelerimizle,
ekolojik koridorlarımızla
şehirlerimizdeki yeşil altyapıyı
güçlendiriyor, nitelikli
yutak alanlarımızı artırıyoruz.
81 ilimizde 66 milyon metrekarelik
tam 404 millet bahçesi
yapıyoruz. 111 millet
bahçemizi tamamladık, milletimizin
hizmetine sunduk.
Gayemiz dünyayı güzelleştirmek,
atalarımızın mirası
olan millet bahçesi kültürünü
yeniden ihya etmektir.
Havamızı, suyumuzu, toprağımızı,
yeşil alanlarımızı koruyacağız"
dedi. Minik çevrecilerle
birlikte kürek sallayan
Kurum, ilk fidanı da dikti.