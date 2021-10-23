Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Sultanbeyli Millet Bahçesi’ne ilk fidan Bakan Kurum’dan
Giriş Tarihi: 23.10.2021

Sultanbeyli Millet Bahçesi’ne ilk fidan Bakan Kurum’dan

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Sultanbeyli Millet Bahçesi’ne ilk fidan Bakan Kurum’dan
Sultanbeyli'nin önemli projelerinden olan ve 2022 yılının Eylül ayında hizmete açılması planlanan Millet Bahçesi'ne ilk fidanı, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile minik çevre müfettişleri dikti. Yaklaşık 70 bin metrekare proje alanına sahip olan Millet Bahçesi'nin içinde otoparklar, millet kıraathanesi, çocuk oyun alanları, ekolojik tarımsal bahçe, amfi, basketbol, voleybol sahaları, koşu yolu yer alacak. Ayrıca tema bahçeleri ile birlikte toplam 2 bin 591 ağaç bulunacak. Törende konuşan Bakan Kurum, "Millet bahçelerimizle, ekolojik koridorlarımızla şehirlerimizdeki yeşil altyapıyı güçlendiriyor, nitelikli yutak alanlarımızı artırıyoruz. 81 ilimizde 66 milyon metrekarelik tam 404 millet bahçesi yapıyoruz. 111 millet bahçemizi tamamladık, milletimizin hizmetine sunduk. Gayemiz dünyayı güzelleştirmek, atalarımızın mirası olan millet bahçesi kültürünü yeniden ihya etmektir. Havamızı, suyumuzu, toprağımızı, yeşil alanlarımızı koruyacağız" dedi. Minik çevrecilerle birlikte kürek sallayan Kurum, ilk fidanı da dikti.
ARKADAŞINA GÖNDER
Sultanbeyli Millet Bahçesi’ne ilk fidan Bakan Kurum’dan
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA