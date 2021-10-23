Suruç katliamcısına 34 kez müebbet

Şanlıurfa'nın Suruç
ilçesinde 6 yıl önce 34 kişinin öldüğü canlı bomba saldırısına ilişkin davada yargılanan sanığa, 34 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşması, saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları ve davaya müdahil 32 avukatın katılımıyla gerçekleştirildi. Davanın tek tutuklu sanığı Yakup Şahin, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, avukatlar yargılamanın adil yapılamadığını savunarak mütalaanın yenilenmesini talep etti. Zaman zaman gerginliklerin yaşandığı salona jandarma ekipleri alındı. Yaklaşık 10 saat süren duruşma sonunda mahkeme heyeti, sanığa, maktul ve yaralıların sayısı dolayısıyla "Tasarlayarak kasten adam öldürme ve öldürmeye teşebbüs" suçlarından 34 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile 70 kez de 27 yıl hapis cezası ile 40 bin lira para cezası verdi.