UNESCO Açılımı Nedir, Neyin Kısaltması? UNESCO Ne Demek?

Ülkemiz kültürel ve tarihsel anlamda çok zengin ve köklü bir geçmişe sahiptir. Bu nedenle ülkemiz üzerinde pek çok tarihi eser ve yapı yer almaktadır. Bu tarihi eserlerden bazıları ise UNESCO tarafından korunma altına alınmıştır. UNESCO Birleşmiş Milletlerin bilim ve kültür örgütü olması nedeni ile bu tür durumlarda çoğu ülkede oldukça aktif olarak yer almaktadır.

UNESCO AÇILIMI NEDİR?

Kısaltmalar herkes tarafından sıkça kullanılmaktadır. Fakat her kısaltmanın açılımı herkesçe maalesef ki bilinemez. Bu nedenle insanlar kısaltmaların açılımlarını oldukça çok merak ederler. Açılımı merak edilen kısaltmalardan bir tanesi de UNESCO olarak karşımıza çıkmaktadır. UNESCO kısaltması tüm dünyada sıkça kullanılması nedeni ile bu kadar merak edilmektedir. UNESCO kısaltmasının açılımı ise "United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization" şeklinde karşımıza çıkar.

UNESCO NEDİR?

UNESCO açılımı "United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization" olan organizasyon, 1946 yılında Birleşmiş Milletlerin özel bir kurumu olarak kurulmuştur. Bu organizasyonun yasası 1945 yılının Kasım ayının 16' sında Londra'da 44 ülkenin katılımı ile bir toplantıda kabul edilmiştir. Bu organizasyonun merkezi Fransa'nı başkenti Paris'te yer almaktadır. UNESCO'nun üç organı bulunmaktadır, bunlar: Genel Konferans, Yürütme Konseyi ve Sekreterliktir. UNESCO eğitim, bilim ve kültür alanlarında bulunan amaçlarını kendisine üye olarak bulunan her ülkede kurulan Milli komisyonlar aracılığı ile gerçekleştirmeye çalışmaktadır.

UNESCO'nun kuruluş amaçları ise; eğitim, bilim ve kültür alanında uluslararası iş birliği sağlamaktır. UNESCO'nun en bilinen görevi ise ülkelerde bulunan tarihi eserleri dünya mirası kabul ederek koruma altına almaktır. Türkiye'de de UNESCO tarafından koruma altına alınan pek çok tarihi eser bulunmaktadır. Bunlar arasında; Sivas'ta bulunan Divriği Ulu Cami, Çorum'da bulunan Hitit Başkenti, İzmir'de bulunan Efes, Çanakkale'de bulunan Troya Antik Kenti ve Nevşehir'de bulunan Göreme Milli Parkı ve Kapadokya bulunmaktadır.

UNESCO NE DEMEK?

1946 yılında Birleşmiş Milletlerin özel bir kurumu olarak kurulan UNESCO'nun açılımı karşımıza "United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization" olarak çıkmaktadır. UNESCO'nun açılımı ise dilimizde "Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü" anlamına gelmektedir.