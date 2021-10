Hainlerin planları mavi valizden çıktı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği darbe girişimi üzerinden 5 yıl geçerken, ihanet girişiminin yeni detayları ortaya çıktı. Örgüt üyelerinin kalkışmanın başarısız olmasıyla imha ettiği dijital delillerden geride kalan dokümanlar, Akıncı Üssü'nde yapılan aramada bulundu. Darbeden iki hafta sonra 143 . Öncel Filo Komutanlığı ek hizmet binasının koridorundaki mavi renkli valizde çok sayıda uydu görüntüsü ve el yazısı not bulundu. Yapılan incelemede belgelerin 15 Temmuz darbe girişimi planının parçaları olduğu belirlendi. Belgeler arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın darbe akşamı ailesiyle bulunduğu Marmaris'teki otel yerleşkesinin farklı açılardan çekilen görsellerinin de olduğu görüldü. Darbecilerin üzerine " Ankara Saray" diye not düştüğü, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Başbakanlık konutu, Dışişleri konutu, TÜRKSAT , TBMM, Polis Özel Harekât Başkanlığı, Huber Köşkü , Ankara Emniyet Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı Türk Telekom ve Yenimahalle MİT yerleşkesinin detaylı koordinat bilgilerinin yer aldığı işaretlenmiş uydu fotoğrafları da aynı valizde bulundu. Söz konusu kurumlara ait uydu görüntüleri ve bunlara ilişkin istihbarat bilgilerinin, sözde yurtta sulh konseyi üyesi eski tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş 'in talimatıyla eski yarbay Veli Bilgin ve eski yüzbaşı Ali Pehlivan tarafından hazırlandığı belirlendi. Uydu görüntülerinin, 6-7-8-9 Temmuz 2016'da firari Adil Öksüz başkanlığında Konutkent'teki 3 katlı villada yapılan darbeye hazırlık toplantısında bombalanacak kurumları belirlemek için kullanıldığı ortaya çıktı. Haritalarda sözde yurtta sulh konseyi üyeleri ile 15 Temmuz gecesi Ankara'da bazı noktaları bombalayan pilotların parmak izleri çıktı.