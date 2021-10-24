Kastamonu’nun Bozkurt ilçesi sele teslim! Sokaklar sular altında kaldı

EV VE BAZI İŞYERLERİNİ SU BASTI

Edinilen bilgiye göre, 11 Ağustos'ta sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta ilçe merkezindeki Sınarcık, Yılmaz ve Cumhuriyet Caddeleri başta olmak üzere ilçenin birçok yerinde su baskınları yaşandı.