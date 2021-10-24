Numan Kurtulmuş’tan 10 büyükelçinin skandal Osman Kavala çağrısına tepki: Kimse Türkiye’ye parmak sallayamaz

Başından beri hep şunu söyledik. Türkiye'yi bir daha eski günleri hatırlatacak ve o eski günler üzerinden baskı, korku siyaseti oluşturarak halkı karamsar noktaya itecek bir sözlerin söylememesi gerekir. Hele bunun Türkiye'nin ikinci partisi lideri tarafından söylenmiş olması, başlı başına Türkiye siyasetini kirleten, Türkiye siyasetini zehirleten ve siyasi dili zehirleyen bir unsur olur. İtirazlarımızı yaptık. Varsa elinizde bir bilgi, belge, duyum bunları götürün savcılıklara söyleyin. Bu bir vatandaşlık görevidir. Bırakın bir siyasi parti genel başkanı olmayı, aynı zamanda bir vatandaş olarak da ödevinizdir. Ankara'da Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açmış olduğu soruşturma kapsamında tekraren buradan ifade ediyorum ki, Sayın Kılıçdaroğlu ve bu konuda bilgisi olan arkadaşlar giderler savcılığa ifadelerini verirler. Böylece bir karanlıkta bir gölge boksu yapmaktansa, bir şekilde bu konuda ne kastettiklerini Türkiye kamuoyuyla paylaşırlar. Bunun vermiş olduğu bir tehdit, karamsarlık, insanları yıldırma, Türkiye'yi böyle yanlış tartışmaların içine sokmak gibi bir tavrın içerisinde oldular ama bu konudaki gerekli cevaplar ortaya konulduktan sonra Kılıçdaroğlu'nun geri adım attığını gördük. Eminim ki birkaç hafta sonra kendisi hatırlamayacaktır. Sadece gündemi değiştirmek ve korku salarak siyaset dilini zehirlemek için kullanılmış bir argüman olacaktır. Bu bitti, arkasından bir başka gelişme oldu. Yine geçtiğimiz hafta memurlara tehdit anlamına gelen bir açıklama yaptı. Memurlar bundan sonra hem de 18 Ekim tarihi vererek, 'icabınıza bakarız' deyip parmak sallayarak memurları korkutmak üzere bir siyaset dili geliştirdi. Onunla ilgili de gerekli cevapları verdik. Dedik,18 Ekim sizin için neyin miladıdır?' Bir 28 Şubat gibi, 27 Nisan gibi, 15 Temmuz gibi bir şeyi mi kastediyorsunuz?' Böyle deyince yine geri adım attı. Sonra 'yok ben işini yapan memurları kastetmiyorum' dedi. O zaman hangi memurlar görevini yapıyor, hangileri görevini yapmıyor? Bunun bilgisi elinizde var mıdır? Eğer böyle bir bilgiye sahipseniz bu memurlar üzerinde bir fişleme anlamı taşır mı, taşımaz mı? Ödevini iyi yapan, yapmayan ayrımını yapmak size mi düşmüş? Sizin haddinize mi? Varsa elinizde görevini kötüye kullanan, yanlış yapan bunlarla ilgili bütün savcılıkların yolu açıktır."