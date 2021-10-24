Giriş Tarihi: 24.10.2021 08:26

Son dakika | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli tavsiye: Eğer aşı yaptırmıyorsanız...

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 217 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 26 bin 217 yeni vakanın olduğunu açıkladı. Bakan Fahrettin Koca da bizzat hem istatistik hem de kritik uyarıları kişisel sosyal medya hesaplarından paylaştı. Aşı karşıtı ya da aşılarını ihmal eden vatandaşlara da bir mesaj gönderen Bakan Koca "Aşınızı yaptırmıyorsanız ya da devam dozu önceliğiniz değilse..." diye başlayan önemli bir tavsiyede bulundu

Son dakika haberler: Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 23 Ekim'de açıklanan 24 saatlik verilere göre 26 bin 217 vaka tespit edildi. Vaka sayılarının yanısıra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın tweetleri de dün çok konuşulanlar arasına girdi. Koca bu kez aşı olmayan vatandaşları bir tavsiye ile andı. İşte koronavirüs mücadelesinde son 24 saate damgasını vuran kritik gelişmeler ve Bakan Koca'nın son dakika uyarıları...

SON DAKİKA | 217 KİŞİ ÖLDÜ Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 217 oldu. Bir günde toplam 351 bin 184 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 27 bin 663 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi.