Son dakika | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan önemli tavsiye: Eğer aşı yaptırmıyorsanız...

Son dakika haberler: Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 23 Ekim'de açıklanan 24 saatlik verilere göre 26 bin 217 vaka tespit edildi. Vaka sayılarının yanısıra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın tweetleri de dün çok konuşulanlar arasına girdi. Koca bu kez aşı olmayan vatandaşları bir tavsiye ile andı. İşte koronavirüs mücadelesinde son 24 saate damgasını vuran kritik gelişmeler ve Bakan Koca'nın son dakika uyarıları...
SON DAKİKA | 217 KİŞİ ÖLDÜ
Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 217 oldu. Bir günde toplam 351 bin 184 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 27 bin 663 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi.
En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 77,40 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 88,84 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 115 milyon 164 bin 597 'e yükseldi.
EN DÜŞÜK AŞILAMA HALEN ŞANLIURFA'DA
Bakanlığın tablosuna göre yüzde 51,9 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Mardin, Bingöl, Bitlis, Ağrı ve Bayburt takip etti.
BAKAN KOCA'DAN KRİTİK UYARILAR
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Günlük vaka sayılarının 28-30 bin civarında olduğu son döneme ait veriler, her bin vakadan ortalama 4,2'sinin yatırılarak tedaviye ihtiyaç duyduğunu gösteriyor. Hastalarda zatürre oranı yine bu dönemde yüzde 4,2. Vaka sayısına kıyasla ağır hasta oranımız binde 6,6" dedi.
"EĞER AŞI OLMUYORSANIZ"
Bakan Koca aşılarla ilgili elini yavaştan alan vatandaşlara ise bir tavsiyede bulundu. Koca "Aşılarınızı yaptırmadıysanız veya devam dozunu öncelikli konularınız arasında görmüyorsanız, hastalığı yaşayan tanıdıklarınızla konuşun. Aşı hakkında en gerçekçi fikre sahip olanlar, Covid-19'u aşı yardımıyla atlatanlardır. Lütfen aşılarınızı yaptırın" dedi.