"SİZİN MAKAM ARACINIZ NE?"

Program sunucusu Ardor, Karamollaoğlu'nun sözleri üzerine kendisine bir soru yönelterek, "Sizin makam aracınız ne şu anda?" dedi. Türkiye'de makam araçlarının Mercedes olmasından yakınan Karamollaoğlu'nun kendisinin hangi marka makam aracına bindiği yönündeki soruya verdiği cevap şoke etti.

Temel Karamollaoğlu makam aracı eleştirisi yaptı; "Ne olmuş Renault'a binse?" dedi, Mercedes'e bindiğini söyledi!

Karamollaoğlu bindiği aracı açıklayarak, "Mercedes şu anda. Bir tane var, onu söyleyeyim" ifadelerini kullandı. Sosyal medyada ise Karamollaoğlu'nun bu tezat ifadeleri tepkiyle karşılandı.