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Haberler Gündem Haberleri Temel Karamollaoğlu makam aracı eleştirisi yaptı! “Ne olmuş Renault’a binse?” dedi, Mercedes’e bindiğini söyledi!
Giriş Tarihi: 24.10.2021 19:50 Son Güncelleme: 24.10.2021 19:59

Temel Karamollaoğlu makam aracı eleştirisi yaptı! “Ne olmuş Renault’a binse?” dedi, Mercedes’e bindiğini söyledi!

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Temel Karamollaoğlu makam aracı eleştirisi yaptı! “Ne olmuş Renault’a binse?” dedi, Mercedes’e bindiğini söyledi!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu bir televizyon kanalında Türkiye’deki makam araçlarını eleştirerek “Türkiye’de 500 tane Mercedes araba varsa, makam aracı olarak kullanılıyorsa, 700 diyen de var günahtır ya.. Ne olmuş Renault’a binse?” cümlelerini kullandı. Program sunucusunun “Sizin makam aracınız ne şu anda?" sorusuna ise şoke eden bir cevap vererek, “Mercedes şu anda. Bir tane var, onu söyleyeyim" ifadelerini kullandı. Karamollaoğlu'nun bu tezat ifadeleri sosyal medyada gündem oldu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, katıldığı bir programda makam araçlarıyla ilgili açıklamalar yaptı.

"NE OLMUŞ RENAULT'A BİNSE?"

Türkiye'deki makam araçlarıyla ilgili Karamollaoğlu programda eleştirilerde bulunarak "Türkiye'de 500 tane Mercedes araba varsa, makam aracı olarak kullanılıyorsa, 700 diyen de var günahtır ya.. Ne olmuş Renault'a binse?" cümlelerini kullandı.

"SİZİN MAKAM ARACINIZ NE?"

Program sunucusu Ardor, Karamollaoğlu'nun sözleri üzerine kendisine bir soru yönelterek, "Sizin makam aracınız ne şu anda?" dedi. Türkiye'de makam araçlarının Mercedes olmasından yakınan Karamollaoğlu'nun kendisinin hangi marka makam aracına bindiği yönündeki soruya verdiği cevap şoke etti.

Temel Karamollaoğlu makam aracı eleştirisi yaptı; "Ne olmuş Renault'a binse?" dedi, Mercedes'e bindiğini söyledi!

Karamollaoğlu bindiği aracı açıklayarak, "Mercedes şu anda. Bir tane var, onu söyleyeyim" ifadelerini kullandı. Sosyal medyada ise Karamollaoğlu'nun bu tezat ifadeleri tepkiyle karşılandı.

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Temel Karamollaoğlu makam aracı eleştirisi yaptı! “Ne olmuş Renault’a binse?” dedi, Mercedes’e bindiğini söyledi!
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