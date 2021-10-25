Akşener’den akıllara zarar sözler: Ablam Ekrem İmamoğlu’nun yüzünde ’Rabbi Yessir’ görmüş

İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener katıldığı bir programda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Daha önce İmamoğlu'nu Fatih Sultan Mehmet'e benzeterek skandal bir açıklamaya yer veren Akşener, İmamoğlu güzellemelerine devam ediyor.
"EKREM KARDEŞİMİN YÜZÜNDE RABBİ YESSİR GÖRDÜM"
Programda şaşkınlık yaratan açıklamalarda bulunan Meral Akşener, "Benim ablam 75 yaşında dindar bir kadın. Ablam AKP bünyesindeki dindar kadınlarla da beraber olan biri. Ablam bana 'Ekrem Kardeşimin yüzünde Rabbi Yessir gördüm' dedi. Arkadaşlarını sordum, onlar da sempati duymuşlar." dedi.
Akşener'den akıllara zarar sözler: Ablam Ekrem İmamoğlu'nun yüzünde rabbi yesir görmüş | Video
İMAMOĞLU'NU FATİH SULTAN MEHMET'E BENZETMİŞTİ
Akşener daha önce yaptığı bir açıklamada, "1453, Fatih Sultan Mehmet aynı senin gibi dedi ki; 'Ya İstanbul beni alır, ya ben İstanbul'u alırım. Bizans'a, Avrupa'ya rağmen, Haçlılara rağmen ya İstanbul'u alırım ya İstanbul beni alır. İki kararlı lider ve İstanbul alındı." ifadelerini kullanmıştı. Akşener'in bu açıklamaları uzun günler eleştirilerin hedefi olmuştu.Başkan Erdoğan'dan Akşener'e sert tepki: "Zulüm 1453'te başladı" diyenlerle nasıl birlikte oluyorsun?