Akşener’den akıllara zarar sözler: Ablam Ekrem İmamoğlu’nun yüzünde ’Rabbi Yessir’ görmüş

İMAMOĞLU'NU FATİH SULTAN MEHMET'E BENZETMİŞTİ

Akşener daha önce yaptığı bir açıklamada, "1453, Fatih Sultan Mehmet aynı senin gibi dedi ki; 'Ya İstanbul beni alır, ya ben İstanbul'u alırım. Bizans'a, Avrupa'ya rağmen, Haçlılara rağmen ya İstanbul'u alırım ya İstanbul beni alır. İki kararlı lider ve İstanbul alındı." ifadelerini kullanmıştı. Akşener'in bu açıklamaları uzun günler eleştirilerin hedefi olmuştu.

Başkan Erdoğan'dan Akşener'e sert tepki: "Zulüm 1453'te başladı" diyenlerle nasıl birlikte oluyorsun?