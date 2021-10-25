Atmalı köyünde bir kaymakam 12 kadın harikalar yaratıyor

Adıyaman
Besni'ye bağlı Atmalı Köyü'nde, Kaymakam Nazlı Demir
öncülüğünde bir araya gelen 12 girişimci kadın, kurdukları Atmalı Köyü Girişimci Kadınlar Kooperatifi'nde, kendileri üretip kendileri satıyor. Kooperatif geçtiğimiz günlerde yöresel ürünlerinı satacakları pazar yeri için dualarla temel attı. Ürettikleri ürünleri, 5. Adıyaman Gıda- Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda sergileme fırsatı bulan köylü kadınlar büyük ilgi gördü. Kooperatif Başkanı Nurcan Güvenç "Kaymakam hanım, kadınlarla bir araya gelmek için köyümüzü ziyaret ettiğinde, ürettiğimiz yöresel ürünlerden ikram ettik. Çok beğendi ve 'bunları nasıl satıyorsunuz' dedi. Herkesin kendi imkanlarıyla satmaya çalıştığını söyleyince, 'sizi bir kooperatif çatısı altında bir araya getirsek hem destek alır, hem de kendi ürettiğiniz ürünlerinizi çok daha kolay satarsınız' dedi. Hepimiz birbirimize bakıp, "kooperatif erkek işi, biz başaramayız' diye karamsar kalınca, 'zarar ederseniz ben karşılarım. Gerekirse ürünlerinizi ben satarım' diyerek cesaret verdi. Gıda fuarına katılarak ilk defa ürünlerimizi daha geniş kitleye sergileme fırsatı bulduk ve halkımız nerdeyse bütün ürünlerimizi satın aldı" dedi.
52 ÇEŞİT ÜRÜN SATILIYOR:
Kaymakam Nazlı Demir "Besni'nin yöresel damat tatları, dokuma kültürü ürünler, tarımsal ürünler ve benzeri yöreye ait 52 çeşit ürün satılıyor. Kooperatifin bir marka değeri olarak kurulacak olan pazarda da bölgedeki yöresel ürünler pazarlanacak. Ayrıca bu ürünler online olarak, e-ticaret sistemi ile de satışa sunulacak" dedi.