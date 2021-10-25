Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.35'te başladı.
CUMHURBAŞKANLIĞI'NDA KRİTİK KABİNE TOPLANTISI: GÜNDEM YOĞUN
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Bakanlar Kurulu'nda sıcak gündem ve dış politikaya ilişkin önemli konular masaya yatırılacak ve ilgili bakanlar tarafından sunum yapılacak.
ROMA'DAKİ TOPLANTI ÖNCESİ YOL HARİTASI BELİRLENECEK
Bu ayın sonunda İtalya'nın Başkenti Roma, G20 Liderler Zirvesine ev sahipliği yapacak. Liderler Zirvesi öncesi son hazırlıklar ve yol haritası Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısında görüşülecek. Burada ele alınması beklenen konular üzerinde kapsamlı değerlendirmeler yapılacak.
TERÖRE KARŞI KARARLILIK
Terörle mücadele de kabine toplantısı gündeminde yer alıyor. Terörle mücadele de Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin gündeminde olacak. Terör örgütleri PKK/PYD, FETÖ ve DEAŞ ile mücadelede gelinen son nokta değerlendirilecek.
SURİYE'DEKİ TEHDİT VE YENİ PLAN
Terörle mücadelenin yanında Türkiye için masada bir alternatif olan sınır güvenliğimizi temin ve operasyon konusu da enine boyuna değerlendirilecek.
KORONAVİRÜSLE MÜCADELEDE VAKA VE VEFAT SAYILARI
Artış eğiliminde olan koronavirüs vaka sayıları da kabinede konuşulacak. Koronavirüsle mücadele gündemdeki bir diğer başlık olacak. Artan vaka sayıları ve aşılamadaki son durum konuşulacak. Bilindiği gibi kovid-19 pandemisinde dün itbarıyla günlük vefat tablosunda 217 rakamı görüldü.
FIRSATÇILAR VE FAHİŞ FİYATLA MÜCADELE
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderlik edeceği kabinede öncelikli gündem maddeleri arasında fahiş fiyatlarla mücadelede atılan adımların takibi de olacak. Erdoğan'ın talimatıyla fahiş fiyatlar Ticaret Bakanlığı'nın takibine alınmış ve hem yaygın şube ağına sahip 5 büyük market için müfettişler görevlendirilmiş hem de Tarım Kredi Kooperatif marketleri devreye alınmıştı.