Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı

ROMA'DAKİ TOPLANTI ÖNCESİ YOL HARİTASI BELİRLENECEK

Bu ayın sonunda İtalya'nın Başkenti Roma, G20 Liderler Zirvesine ev sahipliği yapacak. Liderler Zirvesi öncesi son hazırlıklar ve yol haritası Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısında görüşülecek. Burada ele alınması beklenen konular üzerinde kapsamlı değerlendirmeler yapılacak.

TERÖRE KARŞI KARARLILIK

Terörle mücadele de kabine toplantısı gündeminde yer alıyor. Terörle mücadele de Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin gündeminde olacak. Terör örgütleri PKK/PYD, FETÖ ve DEAŞ ile mücadelede gelinen son nokta değerlendirilecek.