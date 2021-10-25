Dünyayı nasıl bir gelecek bekliyor? Avrupa’yı kış korkusu sardı! 10 soruda dünyada enerji krizi

Pandemi sürecinde tüm dünyada enerji tüketiminde büyük bir düşüş yaşanmıştı. Petrol fiyatlarında tarihte görülmemiş bir düşüş gerçekleşmiş hatta petrol fiyatları depolama maliyetleri nedeniyle eksiye düştüğü bile konuşulmaya başlanmıştı.

Pandemiden sonra ortaya çıkan hızlı normalleşme doğalgaz, petrol, elektirik ve kömüre olan ihtiyacı arttırdı.

Evet, enerji talebinde hızlı bir artış var ve arz buna yeteri kadar karşılık veremiyor. Bu da enerji fiyatlarının artmasına neden oluyor. Uzmanlar önümüzdeki Aralık, Ocak ve Şubat aylarının tüm dünya için daha zorlu geçeceğinin altını çiziyor. Hatta birçok ülkede enerji kesintilerinin yaşanacağı da belirtiliyor.

Peki gelişmiş Avrupa ülkeleri enerji krizine nasıl hazırlıksız yakalandı? Dünyadaki enerji krizi daha da derinleşecek mi? Konunun uzmanı birçok önemli isim bu soruya cevap arıyor. Bu isimlerden biri de Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM) Enerji Uzmanı Dr. Hakan Berument.

ODTÜ Ekonomi bölümünden mezun olduktan sonra eğitimine ABD'de Kentucky ve Kuzey Kalifornia üniversitelerinde devam eden Hakan Berument'in dünyanın önemli enerji dergilerinde makaleleri yayınlandı.

Merak edilen tüm soruları ORSAM Enerji Uzmanı Dr. Hakan Berument'e sorduk.

ORSAM Enerji Uzmanı Dr. Hakan Berument

PANDEMİDE ENERJİ YATIRIMLARI DURDU

-Dünyada bir korkunç bir enerji krizi yaşanıyor. Bu krizin sebebi sizce nedir?

Pandemi süresince petrol fiyatları düştüğü için uluslararası petrol şirketleri yatırımlarını erteledi. Ruslar ve Katarlılar ise milli enerji şirketleri aracılığıyla yatırımlarını sürdürdü. Pandemi sonrasınde dünya ekonomisi toparlanma sürecine girince enerjiye talep arttı. Bu da beraberinde bir enerji krizini getirdi.

BU KADAR BÜYÜK BİR KRİZ BEKLENMİYORDU

-Bu kriz bekleniyor muydu?

Enerji fiyatlarında bir yükselme elbette bekleniyordu. Ama bu kadar çıkmasını beklemiyorduk. Çin'deki kömür sorunu ve yenilenebilir enerjinin yetersizliği enerji krizini bu noktaya getirdi. Doğalgaz fiyatlarındaki yüzde 800'ü bulan rakamlar elektirik fiyatlarını da arttırdı. Dünya soğuk bir kışa bir enerji krizi ile giriyor.

AVRUPA'NIN YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI YETERLİ OLMADI

-Bu krizi en çok Avrupa hissediyor. Bunun sebebi nedir?

Avrupa rüzgar gibi, güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına çok güveniyordu. Bu krizde şunu gördük. 7/24 bu enerji kaynaklarını kulanarak yola çıkılamaz. İngiltere'nin mesela son dönemde yeteri kadar rüzgar almadığı belirtiliyor. Avrupa'nın güvendiği yenilenebilir enerji, pandemi sonrası doğan enerji açığını kapatmadı.

ÇİN'İN ENERJİ İHTİYACI KRİZİ TETİKLEDİ

-Rusya doğalgazının Avrupa'ya ulaşması konusunda bir sıkıntı var mı?

Rusya'nın döşediği doğalgaz hattı için AB'den izin alması gerekiyor. Doğalgaz petrol gibi değil. Ya boru hatları ya da enerji gemileri ile taşımanız gerekiyor. Rusya gazının Avrupa'ya ulaşması noktasındaki sıkıntılar doğalgaz fiyatlarının aşırı artmasına neden oldu. Tabi burada Çin'in de hızla toparlanmaya başladığını da unutmamak gerekir. Çin stok yapmaya başlaması da enerji krizini tetikledi.

ÜRETİM TARAFI BİR TÜRLÜ TOPARLANAMIYOR

-Hocam dünya bu krizden çıkabilir mi?

Eninde sonunda çıkacak. Ancak üretim tarafı toparlanamıyor.Arz toparlandığında daha hızlı çıkabilir. Avrupa Birliği bugün itibariyle "Ben Rusya ile yeni doğalgaz anlaşması yapacağım" dese Rusya ile itişip kakışmaktan vazgaçse bu kriz daha kolay çözülür. Petrol bazlı uzun dönem kontratlara gitmek gerekiyor. Sadece tek bir şeyi yaparak uzun vadeli çözüm bulmak zor. Bu krizi bir bütün olarak değerlendirmek gerekir.

TÜRKİYE'NİN TEDARİK KONUSUNDA BİR SIKINTISI YOK

-Türkiye bu krizden Avrupa kadar etkilenmedi. Bunun sebebi nedir?

Birkaç açıdan bu konuya bakmak gerekir. Doğalgaz tedariği açısından bakacak olursak evet Türkiye etkilenmedi. Ancak bizim doğalgaz alış fiyatımız AB gibi sabit değil. Bunun bir kısmı spottan geliyor, bir kısmı boru hatları ile geliyor. Fiyatlar düşmezse bizim bu enerji krizinden etkilenmememiz sözkonusu olamayacak maalesef. Tedarik konusunda ise Azerbaycan ile işbirliği içerisinde sorun olacağını zannetmiyorum.

DÜNYADA ENFLASYON DAHA DA ARTABİLİR

-Dünya ekonomisi bu enerji krizinden nasıl etkilenir?

Kısa vadede enflasyon artacak. Bu kaçınılmaz. Bunu herkes görüyor. Enflasyon inmeye başladığı zaman bazı malların fiyatı sabit kalacak. Onlar hangi ürünler ise üretenlerden tüketenlere doğru bir gelir transferi olacak.

KRİZ DAHA DA DERİNLEŞMEDEN ÖNLENEBİLİR

-Krizin daha derinleşme ihtimali var mı?

Şimdi şöyle bir yapı ortaya çıkmaya başladı. Dünya doğalgazı spottan almaya başlamıştı. Rusya'nın istediği uzun süreli kontratlara bir kayma olursa enerji tedariği konusunda birşeyler değişebilir. Çok ciddi operasyonlarla karşı karşıya kalabiliriz. Spottan doğalgaz alıp eletrik üreticilerine satmaya çalışan firmalar başarısız olursa bunun bedelini kim ödeyecek? Bugüne kadar Avrupa ve Türkiye spot piyasaya göre hareket ediyordu. Şunu gördük ki spot piyasalar kriz zamanlarında çalışmıyor. Bizim önümüzde bir mayın tarlası olduğunu gördük.

RUSYA-AB ANLAŞAMAZSA KRİZ DEVAM EDER

-Dünyada bu kış enerji kullarımı ve fiyatlar noktasında nasıl geçecek?

Avrupa bazında şunu biliyoruz ki; AB bazı konularda evet derse bu enerji krizi çok derinleşmeyecek. Evet doğalgaz maliyetleri artacak ve tüketici bütün dünyada zarar görecek. Mesela Çin kömür santrallerine kömür bulamadığı için elektirik kesintileri yaşıyor. Umarım Avrupa'da benzer durumlar yaşamayız. Avrupa'da bu kış enerji krizi yaşanıp yaşanmayacağı hava durumundan, Rusya ile ilişkilere kadar birçok parametreye bağlı.

MİLLİ ENERJİ KAYNAKLARININ ÖNEMİ DAHA DA ARTTI

-Türkiye Karadeniz'de mili enerji hamlesi başlattı. Bugün dünyada yaşanılan enerji krizine bakarak bu hamlelerin öneminin daha da arttığını söyleyebilir miyiz?

Kesinlikle söyleyebiliriz. Mesele doğalgaz rezervi değil. Konunun önemi şurada: Biz doğalgazı bulabiliyoruz. Bu çok önemli. Karadenizden doğuya gittiğimiz sürece daha fazla rezerv bulma şansımız artacak. Karadeniz bizim için çok önemli. Biz daha büyük oyuncu olabiliriz. Bizim arz güvenliğimize kesin katkısı olacaktır. Umarım petrol de çıkacak Karadeniz'den.