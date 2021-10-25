FETÖ’de çözülme devam ediyor

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ soruşturması kapsamında, örgütün askeri mahrem yapısı içerisinde askeri öğrencilikten ayrılan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

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Operasyonda 16 şüpheliden 13'ü gözaltına alındı. 3 şahsın ise yurtdışında olduğu tespit edilerek haklarında yakalama kararı çıkartıldı.

42 KRİPTO DEŞİFRE EDİLDİ

Gözaltına alınan şüphelilerin ifadelerinde 95 örgüt üyesinin ismini deşifre ettikleri öğrenildi. Bu isimlerden 42'si hakkında daha önce hiçbir adli işlem yapılmadığı, örgütün kripto üyeleri oldukları belirlendi.

13 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 1'i adli kontrol kararıyla olmak üzere 10 şüpheli serbest bırakılırken, 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.