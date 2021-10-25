Gülen’in kuzenine verilen ceza onandı

YARGITAY
3. Ceza Dairesi, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen
'in halasının oğlu olan Hüseyin Avcı'ya verilen 6 yıl 3 ay hapis cezasını onadı. 15 Temmuz'dan sonra firari olan Avcı, Erzurum İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin düzenlediği baskında yakalanarak tutuklanmıştı. Örgüte destek veren şirketlerde hissedar olduğu belirlenen Avcı, "terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kararın temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 3
. Ceza Dairesi, Avcı'ya verilen cezayı onadı.