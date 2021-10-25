HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar Millet İttifakı’na rest çekti: Gizli senaryolarda biz yokuz!

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın restinin ardından bir rest de diğer Eş Genel Başkan Mithat Sancar'dan geldi. Millet İttifakı'nın açıktan görüntü vermekten çekindiği HDP, bu durumdan rahatsızlığını bir kez daha bildirdi. Sancar yaptığı açıklamada, "Gizli senaryolarda yokuz" dedi. Kandil'in de HDP teşkilatlarına yönelik gönderdiği mektupta benzer ifadeler yer aldı.
SANCAR: GİZLİ SENARYOLARDA BİZ YOKUZ
Antalya'da konuşan HDP Eş Başkanı Mithat Sancar, "Seçimlerde ne yapacağımızı açıkladık. Kapı arkasında gizli senaryolar içinde yokuz biz" dedi.
Daha önce HDP'li Pervin Buldan, "Bundan sonraki süreçte kimse bizden aynı tavrı beklemesin" diyerek 31 Mart yerel seçimlerindeki gibi destek vermeyeceklerini söylemişti.
KANDİL'DEN HDP'YE MEKTUP: İLK TURDA KENDİ ADAYINIZ İLE ÇIKIN
HDP'nin organik bağını koparamadığı PKK terör örgütünün sözde yöneticilerinden parti teşkilatına bir mektup geldiği öğrenildi.
Mektupta, HDP'nin 2023 seçimlerinde izlemesi gereken stratejiye dair vurgular yer aldı. Kandil, HDP'nin ilk turda kendi adayı ile seçime girmesi gerektiğini bildirdi.
'MİLLET İTTİFAKI'NA 'BİZ OLMAZSAK KAYBEDERSİNİZ' MESAJINI VERİN'
Teşkilatlara yönelik mektupta, Millet İttifakı'nın nasıl yürütüleceğine dair net mesajlar verilmesi istendi. HDP'nin, 'Biz olmazsak kaybedersiniz' diyerek CHP ve İYİ Parti'ye açıktan tepkisini göstermesi gerektiği bildirildi.
'SOKAK ÇAĞRISI VE PKK'LI TERÖRİSTLERE TÖREN' TALİMATI
HDP'lilerin öldürülen teröristlerin cenazelerine katılmaları, büyük törenler ve anmalar gerçekleştirmeleri de mektupta talimat olarak iletildi. İzmir'deki HDP il binasına yönelik saldırıda hayatını kaybeden Deniz Poyraz'a da yer verilen mektupta, kitleleri ayağa kaldırma ve sokağa dökme fırsatının tepildiği aktarıldı.
Benzer bir durumun kitleleri sokağa dökmek için kullanılması talimatı iletildi.
Halkın HDP'den uzaklaştığı ve büyük kopmalar yaşadığı konusunda da uyarılarda bulunuldu.