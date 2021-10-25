HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar Millet İttifakı’na rest çekti: Gizli senaryolarda biz yokuz!

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın restinin ardından bir rest de diğer Eş Genel Başkan Mithat Sancar'dan geldi. Millet İttifakı'nın açıktan görüntü vermekten çekindiği HDP, bu durumdan rahatsızlığını bir kez daha bildirdi. Sancar yaptığı açıklamada, "Gizli senaryolarda yokuz" dedi. Kandil'in de HDP teşkilatlarına yönelik gönderdiği mektupta benzer ifadeler yer aldı.