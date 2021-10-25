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Giriş Tarihi: 25.10.2021 11:23 Son Güncelleme: 25.10.2021 11:24

General'in de aralarında bulunduğu FETÖ'cülere darbe

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
General’in de aralarında bulunduğu FETÖ’cülere darbe

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY terör örgütünün Jandarma, Hava, Deniz ve Kara kuvvetleri Genel Komutanlığından ihraç askeri 18 personele yönelik operasyon yapıldı. İstanbul merkezli 7 ilde süren operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler arasında Tümgeneral de var!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında sabah saatlerinde
FETÖ/PDY terör örgütünün sözde mahrem yapılanmasında faaliyet gösteren Bylock kullanıcılarına yönelik operasyon yapıldı.

İHRAÇ ASKERİ PERSONELE OPERASYON

Milli istihbarat teşkilatı tarafından yapılan araştırmalar neticesinde FETÖ/PDY terör örgütünün tepe yöneticisi konumundaki kişiler ile irtibatlı olan şahıslarla operasyonel hat kullanmak suretiyle iletişime geçtikleri belirlendi. Soruşturmada büfe veya sabit hattan örgütsel iletişim modeline uygun olarak arandıkları tespit edilen Jandarma Genel Komutanlığından ihraç 1 Albay, 1 Yarbay, 1 Binbaşı, 2 Yüzbaşı, 6 Üsteğmen, 1 Astsubay, 2 Uzman Jandarma ve Hava Kuvvetleri Komutanlığından ihraç 1 Yarbay, Deniz kuvvetleri Komutanlığından ihraç 1 Albay, Kara Kuvvetleri komutanlığından ihraç Tuğgeneral, 1 Yüzbaşına yönelik operasyon düzenlendi.

7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Merkezli 7 Farklı ilde 18 şahsa yönelik gerçekleşen yakalama işleminde 7 kişi gözaltına alındı. Başlatılan soruşturma sürüyor.

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General'in de aralarında bulunduğu FETÖ'cülere darbe
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