İlk ray kaynağı Karaismailoğlu’ndan; Başakşehirli metrosuna kavuşuyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Başakşehir – Çam ve Sakura Hastanesi – Kayaşehir Metro Hattı Projesi'nin ilk ray kaynağı törenine katıldı. Törende konuşan bakan Karaismailoğlu projeye dair önemli açıklamalarda bulundu.

15 AYDA YÜZDE 5'TEN YÜZDE 72'YE



Projeyi 2020 yılının Mayıs ayında yüzde 5 ilerleme kaydedebilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden devraldıklarını hatırlatan Karaismailoğlu "İstanbul'da en öncelikli hatlarımızdan biri olan bu hattıöızda maalesef 2019 Temmuz'undan devraldığımız güne kadar metro hattının yapımı durdurulmuş ve hiçbir çalışma yapımamıştı. Yüzde 5 ilerlemeyle 2020 Mayıs ayında devraldığımız projeyi yüzde 72 seviyesien getirdik" dedi.

GÜNDE 70 BİN YOLCU TAŞIYACAK



Karaismailoğlu "Hattımızın uzunluğu 6,2 kilometre. Kayaşehir, Toplu Konutlar, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ve Onurket olmak üzere 4 istasyondan oluşan raylı sistemimiz saatte 80 kilometre hıza uygun olarak günde 70 bin yolcu taşıyabilecek. Bu hatla birlikte 7 ayrı metro hattının da yapımına devam ediyoruz. Devam eden projelerimizin tamamlanmasıyla birlikte hali hazırda 259 kilometre olan raylı sistem uzunluğu 363 kilometreye ulaşacak" ifadelerini kullandı.

HIZLI, EKONOMİK VE ENTEGRE



Bakan Karaismailoğlu "Bu hattı işletmeye aldığımızda kent merkezi ile Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ve Kayaşehir arasında hızlı, ekonomik ve emniyetli bir ulaşım sağlayacağız. Bu hattımız aynı zamanda Metrokent İstasyonu'nda, Bağcılar-Kirazlı, Başakşehir-Olimpiyatköy hattı ile entegre olacak, Kayaşehir İstasyonu'nda ise Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro hattı ile bağlanacak. Bu entegrasyonlarla bölgenin Marmaray'a İstanbul Havalimanı'na, Göktürk Kemerburgaz, Kağıthane, Beşiktaş, Gayrettepe'ye metro ulaşımı da sağlanacaktır" diye konuştu.

"SUYU GETİRENLE TESTİYİ KIRANI GÖRECEK"



İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin görevi olup da yapmadığı Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin bağlantı yoluna da değinen Karaismailoğlu "Büyükşehir Belediyesi'nin yapmaktan imtina ettiği bağlantı Başakşehir Şehir Hastanesimizin bağlantısı olan karayolu ve köprülerini de bakanlık olarak biz devraldık ve yapımını hızla tamamladık. Bizler hizmet odaklı çalışıyoruz. İstanbul ve İstanbullular bizim için kaderlerine terk edemeyeceğimiz kadar kıymetli ve özel. Halkımızın 'Suyu getiren ile testiyi kıranı' göreceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Karaismailoğlu konuşmasının ardından metro hattının ilk ray kaynağı işlemini gerçekleştirdi.



Bakan Karaismailoğlu projenin tamamlanmasıyla, Kayaşehir – Mahmutbey arası seyahat süresinin 20 dakikaya, Metrokent – İstanbul Havalimanı arası seyahat süresinin 24 dakikaya, Kayaşehir -Beşiktaş Gayrettepe arası seyahat süresinin 45 dakikaya, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi – Bağcılar (Kirazlı) arası seyahat süresinin de 23 dakikaya ineceğini belirtti.