İsrail, çocuk haklarını savunan STK’yı bile terör listesine aldı

İşgalcı ve saldırgan politikalarını sürdüren İsrail hükümeti Filistin'de insan hakları için faaliyet gösteren 'Zamir Esirleri Koruma Kurumu
', 'İnsan Hakları İçin Hukuk El-Hak', 'Bisan Araştırma ve Kalkınma Merkezi', 'Samidun Filistinli Esirleri Savunma Şebekesi
', 'Tarımsal Çalışma Komiteleri Birliği
' ve 'Uluslararası Çocuk Haklarını Savunma Hareketi'nin Filistin Şubesi'ni yasadışı ilan ederek terör listesine aldı. Cocuk haklarını savunan STK'nın listede bulunması çocuklara kötü muamele konusunda sicili kabarık İsrail için 'bu kadarına da pes' dedirtti. Karar, İsrail kabinesinde de çatlağa yol açtı. İsrail'de koalisyon hükümetinin sol eğilimli Meretz Partisi
'nden Sağlık Bakanı Nitzan Horowitz
ile Çevre Koruma Bakanı Tamar Zandberg
, "Bunlar tanınmış sivil toplum kuruluşları (STK) ve onları bu şekilde tanımlamak çok sorunlu bir durum. Bu karar hakkında halka kanıt sunmalıdır" dedi.
BM'DEN İKİ TEPKİ AÇIKLAMASI
BM Barışçıl Toplanma ve Örgütlenme Özgürlüğü raportörü Clement Voule
, karara tepki göstererek "İsrail'in terör yasaları arızalı" dedi. BM İnsan Hakları Konseyi
de Filistin'de insan hakları için faaliyet gösteren kurumlara saygı duyulması çağrısı yaptı. 6 STK'nın ortak açıklamasında ise "Bu karar yok hükmündedir. Çalışmalarımız devam edecek. Bizi terörist olmakla suçlayan İsrail Savunma Bakanı Beni Gantz, Gazze ve Batı Şeria'da elini kana bunamış bir savaş suçlusudur" denildi. DIŞ HABERLER