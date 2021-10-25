İstanbul Adliyesi’nde kan bağışı kampanyası

Kızılay İstanbul Adliye şubesi tarafından 3 günlük kan ve kök hücre bağışı başlatıldı. İstanbul Adalet Sarayı'nın atrium alanına stantlar kuruldu. Adliye personelleri, avukatlar ve vatandaşlar kan bağışında bulunmaya başladı.





KAN BAĞIŞ KAMPANYASI BAŞLADI



25, 26 ve 27 Ekim tarihleri boyunca adliyede devam edecek olan kan bağış kampanyasının açılışı İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, Başsavcı vekilleri ve Türk kızılay Başkan yardımcısı Ercan Tan katılımıyla gerçekleşti. Şaban Yılmaz açılış konuşmasında, "Hayırlı bir iş için burada bulunmaktayız. Kızılayımızın adliyemizde verdiği kan bağış kampanyası bugün itibariyle başlamış bulunuyor. Pandemi süresinde ara verildi, pandemi süreci bitmedi ancak kan ihtiyaçları devam ettiği için kampanya başlatma talebinde bulundular.





"KAN DEMEK HAYAT DEMEK"



Adliyemiz büyük günlük ortalama 25 bin giriş yapılıyor. Bizlerinde katkı vereceğini umduğumuz için onay verdik. Sağlıklı çalışanlarımızın, avukatlarımızın ve vatandaşlarımızın desteğini bekliyoruz. Kan demek hayat demek belki bir kişinin vereceği kan hastanın hayatını kurtaracak. Kan verelim ki ihtiyacımız olduğunda bize de versinler." diyerek konuşmasını sonlandırdı. Başsavcı Şaban Yılmaz, Başsavcı vekilleri ve Türk Kızılay Başkan yardımcısı eşliğinde kurdele keşimi gerçekleşti





BAŞSAVCI KAN BAĞIŞLADI



Açılışın ardından kampanyaya destek veren Şaban Yılmaz kan bağışı formunu doldurdu. Doktor muayenesinden geçen Yılmaz, kan bağışında bulundu.