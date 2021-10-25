Kadınlara kadınlara pozitif ayrımcılık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın önceki gün gerçekleştirdiği Eskişehir
ziyaretinde girişimci, çiftçi, öğrenci, sporcu, sanatçı ve emekçi kadınlarla bir araya geldiği "Kadınlarla Büyük Türkiye
Yolunda" programının görüntüleri paylaşıldı. Türkiye'de kadınların özellikle eğitim, üretim, istihdam, siyaset ve sosyal hayatta en fazla ilerleme kaydettikleri dönemin, kendi dönemleri olduğunu belirten Erdoğan, "Her kesimden kadınımızın potansiyelini, kendisi, ailesi, şehri ve ülkesi için hayata geçirebilmesini sağlayacak altyapıyı biz kurduk, imkanları sağladık, engelleri ortadan kaldırdık. Özellikle kadınlarımızın, eğitim ve üretim alanında katettikleri mesafe gerçekten tarihi bir başarının ifadesidir" diye konuştu. Kadınları hayatın her alanında desteklerken, aile içindeki konumlarını, özellikle de anne vasıflarını asla ihmal etmediklerini vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hiç şüphesiz bu konuda da eksiklerimiz olabilir. Önümüzdeki dönemde, eğitim ve üretim sürecinde olduğu gibi aile içindeki konumları itibarıyla da kadınlarımızı daha çok desteklemekte kararlıyız. Bazı sapkın beyinler, kadınların hayatın diğer alanlarındaki yerleri ile aile içindeki yerini birbirinin alternatifi görebilir. Batı
'da olduğu gibi kadını özgürleştirmek adı altında en bayağısından bir meta haline dönüştürme hevesinde olanlara şahsen biz meydanı bırakmayacağız. Kadını evinden, ailesinden ve evlatlarından tamamen koparmayı hedefleyen bu anlayışın aslında onların eğitim-öğretim, üretim, istihdam ve sosyal hayattaki rollerini de hazmedemediğini düşünüyorum. Biz medeniyetimizin ve ahlakımızın gösterdiği istikamette, kadını ve erkeği tıpkı yaratılışta olduğu gibi hayatın her alanında birlikte mücadele eden yoldaşlar olarak görüyoruz."
KADIN GİRİŞİMCİLERE DESTEK
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından programa katılan kadınların sorularını da yanıtladı. Sarıcakaya
ve mahallelerindeki kadınlar olarak girişimci kadın kooperatifi kurduklarını, ürünlerin etiket ve barkodunu da aldıklarını belirten bir kadın girişimci de daha da pozitif ayrımcılık
istediklerini dile getirdi. Erdoğan da kadınların ve engellilerin kooperatif kurmalarını kolaylaştıracak Kooperatif Yasası
'nın Meclis
'ten yeni geçtiğini hatırlattı. Yapılan düzenlemeyle çoğunluğu kadınlardan oluşan kooperatifler, kadın emeğini değerlendiren kooperatifler, bir de çoğunluğu engellilerden oluşan kooperatiflere pozitif ayrımcılık getirdiklerini bildiren Erdoğan, "Bu çerçevede, bazı ödeme mükellefiyetlerini de kaldıracağız. Kooperatifin kuruluş aşamasında ve faaliyet dönemindeki ticaret sicili müdürlüğünde tescil ve ilan ücreti ödenmeyecek. Ticaret odasına kayıt ücretleri yıllık aidatlar, munzam aidatlar olmayacak. Kadın kooperatiflerimizin ve engelli kooperatiflerimizin daha da yaygınlaşması, daha da verimli olması için bu düzenlemeyi getirdik, hayırlı olsun" dedi.
KADINA ŞİDDETE SIFIR TOLERANS
Felsefe öğretmeni ve 3 çocuk annesi Fatma Betül Düzgün'ün, kadına şiddetle mücadelenin ŞÖNİM'lerle (Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi) desteklendiğini, bunların sayısının artırılması gerektiğini belirterek, bu konudaki düşüncelerini sorması üzerine Erdoğan, kadına yönelik şiddete karşı duruşlarının net olduğunu ifade etti. Şiddete karşı "sıfır tolerans" dediklerini ve bu sorunla yıllardır topyekun bir mücadele içerisinde olduklarını belirten Erdoğan, tüm ilgili kurumlarla bunun üzerine kararlılıkla gittiklerini vurguladı.