Kaza tartışması cinayetle sonlandı! Döverek öldürdüler...

BİR KİŞİ DÖVEREK ÖLDÜRDÜLER

Trafik kazasının ardından iki araçtaki şahıslar arasında tartışma çıktı. Bir minibüsten inen şahısların da katılmasıyla tartışma büyürken, yaşanan arbedede Gökay Karaca (35) aldığı darbeler sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

KAVGAYA KARIŞANLARIN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Muratlı ilçesi Aşağısevindikli Mahallesi'nde ikamet ettiği öğrenilen Karaca'nın ölümüyle sonuçlanan kavgaya karışanların yakalanması için soruşturma başlatıldı.