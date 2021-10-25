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Giriş Tarihi: 25.10.2021 22:53 Son Güncelleme: 25.10.2021 23:06

Kaza tartışması cinayetle sonlandı! Döverek öldürdüler...

İHA
Kaza tartışması cinayetle sonlandı! Döverek öldürdüler...

Kırklareli'de gece saatlerinde 2 araç kavşata çarpıştı. Kazanın ardından araçtaki şahıslar arasında tartışma çıktı. Taraflar arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönerken, bir minübüsten inen şahısların da kavgaya karışmasıyla olay büyüdü. Kavgada darbedilen 35 yaşındaki Gökay Karaca olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde Lüleburgaz ilçesi Evrensekiz beldesi kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, E.G. idaresindeki otomobil ile S.B.'nin kullandığı otomobil Evrensekiz beldesi kavşağında çarpıştı.

BİR KİŞİ DÖVEREK ÖLDÜRDÜLER

Trafik kazasının ardından iki araçtaki şahıslar arasında tartışma çıktı. Bir minibüsten inen şahısların da katılmasıyla tartışma büyürken, yaşanan arbedede Gökay Karaca (35) aldığı darbeler sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

KAVGAYA KARIŞANLARIN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Muratlı ilçesi Aşağısevindikli Mahallesi'nde ikamet ettiği öğrenilen Karaca'nın ölümüyle sonuçlanan kavgaya karışanların yakalanması için soruşturma başlatıldı.

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Kaza tartışması cinayetle sonlandı! Döverek öldürdüler...
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