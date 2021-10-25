MSB duyurdu: 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, "Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Metina'da tespit edilen 4 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." açıklamasında bulundu.
MSB, "Teröristleri inlerinde vurmaya devam ediyoruz. Operasyonlarımız etkin ve kararlı şekilde sürecek." mesajını verdi.
Teröristleri inlerinde vurmaya devam ediyoruz.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 25, 2021
Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Metina'da tespit edilen 4 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.
Operasyonlarımız etkin ve kararlı şekilde sürecek!#MSB #TSK pic.twitter.com/UPnIhvZEdc