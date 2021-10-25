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Giriş Tarihi: 25.10.2021 14:56

MSB duyurdu: 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu: 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Metina bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, "Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Metina'da tespit edilen 4 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." açıklamasında bulundu.

MSB, "Teröristleri inlerinde vurmaya devam ediyoruz. Operasyonlarımız etkin ve kararlı şekilde sürecek." mesajını verdi.

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MSB duyurdu: 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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