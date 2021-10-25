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Giriş Tarihi: 25.10.2021 09:09

Operasyonlarla PKK'nın sesi kesildi

MEVLÜT HASGÜL MEVLÜT HASGÜL
Operasyonlarla PKK’nın sesi kesildi

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen terörle mücadele operasyonlarıyla PKK'nın iletişim ağlarının kesilmesi sağlanırken, son 4 yılda 141'i ülkelerarası görüşme yapabilme özelliğine sahip 951 telsiz ele geçirildi.

Güvenlik güçleri tarafından PKK'ya yönelik operasyonlarda çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. Bu operasyonlarda, örgütün mağara, sığınak ve barınakları da tespit edildi. Tespit edilen mağara ve sığınaklardaki arama ve tarama faaliyetleri sırasında çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilirken, operasyonlar sırasında ele geçirilenler arasında örgütün iç haberleşmede kullandığı telsiz ve cihazlar da yer aldı.

TELSİZLER ELE GEÇİRİLDİ, ÖRGÜTÜN HABERLEŞMESİ BİTTİ

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından kırsalda yürütülen operasyonlarla son dört yılda 810'u el telsizi, 141'i ülkelerarası görüşme yapabilme özelliğine sahip uzun menzilli iletişim cihazları olmak üzere 951 telsiz ele geçirildi. Bu kapsamda, örgütün iletişim ağlarının kesilmesi sağlandı. Ele geçirilen telsizler sayesinde örgüt içindeki iletişim azaldı. Bundan dolayı sözde örgüt liderleriyle görüşme sağlayamayan kırsaldaki teröristlerin, korku ve panik içinde bulunduğu belirlendi.

PKK'nın telsizlerine el konarak iletişim ağlarının kesilmesi, kaçışlara ve teröristlerin teslim olmalarına da hız kazandırdı. Örgüt içinde yaşananlar ise teslim olan teröristlerin ifadelerine de yansıdı. Örgütten kaçarak teslim olan teröristler, PKK'da insansız hava araçları (İHA) ve silahlı insansız hava araçları (SİHA) tarafından yer tespitinin yapılmasından korkulduğunu, bundan dolayı örgüt üyelerinin mağaralardan dışarı çıkamadığını, sözde üst düzey örgüt üyelerinin inisiyatifi tamamen alt kadrolara bıraktığını ve teröristler üzerindeki otoritelerinin sarsıldığını kaydetti.

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Operasyonlarla PKK'nın sesi kesildi
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