Panik atak için gitti milyonda bir görülen tümör çıktı

Mecidiyeköy'de yaşayan ve 16 yıldır sağlım sektöründe çalışan bir çocuk annesi Melek Gençel(40), 1,5 yıl önce çarpıntı, nefes darlığı, yorgunluk şikayetleri nedeniyle kan tahlilleri ve eko testleri yaptırdı. Kendisine hafif bir üfürüm olduğu söylendi. Ancak ciddi çarpıntısı vardı. Çarpıntı ilaçları da yan etki yapınca panik atak teşhisi konuldu ve çok ağır psikiyatrik ilaçları kullanmaya başladı. Doktor doktor dolaşıyordu. Onca ilaca rağmen çarpıntıları geçmedi. Üstelik ani terlemeler, bayılmalar, kalp krizi geçiriyormuş hissi de hayatını altüst ediyordu. O sırada çalıştığı hastaneye yeni gelen kardiyoloji uzmanı, eko yapıp kendisine bakmak istedi. Endoskopik eko yöntemiyle midenin arkasından kalbi görerek doğu tanının konulmasını sağladı. Teşhis: Çok çok nadir görülen aort kapağının üzerinde tümördü... (fibroblastoma)

CERRAH YOLDAN DÖNDÜ



Teşhisi koyan kardiyoloji uzmanı, sonuçları hemen Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Barış Çaynak'a önce whatsapp'tan yazdı. Sonrasında ise cerrahı evine giderken yoldan döndürüp hastasını gösterdi. Çaynak, 'Hemen ameliyat' dedi. Melek Gençel, hiç sorgulamadan ameliyatı kabul etti. Eğer hemen ameliyat olmasaydı patlamaya hazır ayaklı bir bomba gibi yaşıyordu. Salı günü teşhis konuldu, Cuma günü ise acil ameliyat oldu. Çünkü bu tümörün beyne atıp felç yapma riski vardı.

KAPAĞA ZARAR VERMEDEN ÇIKARILDI



Barış Çaynak, ameliyatı şu sözlerle anlattı: "Burada iki önemli detay var: Biri tümörü parçalamadan olduğu yerden tamamen temizleyip almak ki tümör bir santimin üzerindeydi, risk yüksekti, tek parça halinde de değildi. İkincisi de bunu yaparken yapışık olduğu kalp kapakçığına zarar vermemek. Eğer kalp kapağında da bir sorun olsaydı değiştirirdik ama sağlam bir kalp kapağına zarar verip de yerine kapak takmak istemeyiz. Her iki korkulan da olmadı. Parça kopmadan tümörü tamamen temizledik ve bunu yaparken kapak hasar almadı. Üstelik bunların hepsini 5-6 santimlik yerden kapalı (göğüs kafesi açılmadan, kemik kesilmeden, kaburgaların arasından) tümör ameliyatı şeklinde yaptık. 4 saatlik ameliyatın ardından 4 gün sonra hastamız taburcu oldu. Herhangi bir radyoterapi veya kemoterapi görmeyecek. Milyonda bir olan bir ameliyattı. Makalemizi yazdık, literatüre gireceğiz."

Fotoğraflar: HATİCE ÇİNAR/SABAH