‘PKK ağabeyimi tarlada çalışırken kaçırdı’

DIYARBAKIR HDP il binası önündeki evlat nöbetine, Kars
'ın Digor
ilçesinden 28 yıl önce 13 yaşındayken kaçırılan İbrahim Yürüklü'nün kardeşi Cafer Yürüklü de katıldı. Ağabeyinin tarlada çalışırken kaçırıldığını söyleyen Yürüklü, "Kaç gel" dedi. Hüseyin KAÇAR / SABAH
10 terörist etkisiz
BARIŞ Pınarı bölgesinde 5, Pençe- Yıldırım Operasyonu bölgesinde ise 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
ise, "Çukurca sınırından sızan 2 terörist, J-SİHA, yakın hava desteği ve ayrıca kara operasyonuyla ölü ele geçirildi. Laftan anlamıyorlar. Gözü alıyorsa Karayılan gelsin, fare gibi saklanmasın. Onun da sırası geliyor" dedi.