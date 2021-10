Son dakika haberi... Kabine toplantısı sona erdi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan önemli açıklamalar

"HER CEPHEDE AYNI MÜCADELEYİ VERİYORUZ"

1000 yıllık vatanımız Anadolu'da neredeyse her günümü mücadele ile geçmiştir. Bugün de her cephede aynı mücadeleyi veriyoruz. Boş bıraktığımız ihmalkar davrandığımız, gereken tedbiri almadığımız her alanın ülkemizin istikbali için bir tehdit olarak karşımıza çıktığı gerçeğini senelerce yaşadık. Ülkemizi güçlü tutmak için canla başla mücadele ediyoruz.

"AYNI HOŞGÖRÜYÜ GÖSTERMELERİNİ BEKLEMİYORUZ"

Türkiye diye bir devletin, Türk milleti diye bir milletin varlığına bile tahammülü olmayanlar bugün de boş durmuyor. Kendi güvenlikleri ve refahları söz konusu olduğunda dünyayı ateşe atmaktan çekinmeyenlerin aynı hoşgörüyü göstermelerini tabii ki beklemiyoruz.