4 ilde DEAŞ’a operasyon: Silah parçası ve fişeklerle yakalandılar

ANKARA
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonrasında DEAŞ terör örgütünün Türkiye
'deki eylemlerini planlayan sözde dış ilişkiler ofisine bağlı 6 üyesi tespit edildi. Çatışma bölgelerine gönderilmek üzere eleman ve malzeme temini yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ankara merkezli 4 ilde yapılan operasyonda 3 örgüt üyesi gözaltına alındı. 2'si yabancı uyruklu olan şüphelilerle birlikte 10 tabanca fişeği, 1 şarjör, 1 sahte sürücü belgesi, çok sayıda silah parçası ve pasaport ele geçirildi. Bu arada Afyonkarahisar
'da polisin düzenlediği operasyonda, DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu belirtilen Tunus uyruklu Moez Alouani
ile Ahmed Aladani
ile 'örgüte yardım'dan hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan Suriyeli Abdülhekim El Bekro
gözaltına alındı. Operasyonda evde bulunan 18 yaşından küçük A.E.H. de gözlem altına alındı. Bu arada operasyon anı, polis kamerasınca kaydedildi. İl Emniyet Müdürlüğü'nün operasyon anına yönelik paylaştığı görüntülerde polislerin, evin kapısını koçbaşı ile kırıp, içeri girdikten sonra şüphelileri yakalayıp, sağlık kontrolü için hastaneye götürdüğü anlar yer alıyor. Operasyonda şüphelilerden birinin, polis içeri girdiği sırada üzerini giymeye çalıştığı, diğerlerinin de yataklarında uyurken yakalandığı görülüyor.