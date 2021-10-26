AK Parti Diyarbakır İl Başkanı’ndan CHP’ye ’Kürt sorunu’ tepkisi

Aydın ,"Kürtleri oy pusulasından başka bir şey olarak görmeyen, Katliamcı CHP ve İstanbul'un papyonlu CHP'li başkanına Kürtleri pazarlama densizliği ile yüzleşsinler. Faili meçhuller ve köy boşaltmaları dönemlerinin İçişleri Bakanı Meral Akşener'in sergiye gönderdiği ve faili meçhulleri temsil eden tabutların önüne bırakılan çelenginin utancıyla yüzleşsinler. Hendek olaylarıyla hayatları zindan edilen, evinden barkından olan gariban kürtlerin gözleriyle yüzleşsinler. Ahmet Kaya için "vayy şerefsiz" manşetini atanlarla, Diyarbakır'da halay tepinmenin ezikliği ile yüzleşsinler" diyerek tepkisini dile getirdi.

CHP'YE SERT SÖZLERLE YÜKLENDİ

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, Diyarbakır'da yerel ve ulusal yayın yapan medya kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelerek kentin gündemiyle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

CHP'ye sert sözlerle yüklenen Başkan Aydın, sanatçı Ahmet Güneştekin tarafından açılan serginin siyasi şova dönüştürülerek Kürtlerin hafızasıyla alay edildiğini kaydetti.

Başkan Aydın, "Ekim ayı içerisinde Diyarbakır'mızda yaşanan Sanatçı Ahmet Güneştekin tarafından açılan "Hafıza Odası" sergisinin ziyaretçileri ve buna ilişkin yansımalar oldu. Bu serginin açılış gününde çok dramatik görüntülere şahit olduk. Kürt gençlerini kirli emellerine kurban edenler, sözüm ona o gençleri o kürtleri temsil eden eserlerin önünde, neşeyle gülerek eğlenerek pozlar verdiler. Çok uzak olmayan bir vakitte; Kürtlere, Kürtçeye, Kürtçe şarkılar söyleyen sanatçılara dünyayı dar etmek isteyenler Kürtlerin acı hatıraları üzerinde halay teptiler. Diyarbakır Annelerinin çocuklarını dağa kaldıranlar, Nişantaşı'nda viski yudumlayarak Diyarbakır'daki ateşe alkış tutanlarla hafızadan, yüzleşmeden bahsettiler. Bu şahıslar en başta ve öncelikle kendileriyle yüzleşsinler. Diyarbakır'ın gençlerini neye ve niye kurban ettiklerinin utancıyla yüzleşsinler. Kurban verdiklerinin önünde, kimin adına sevinip, kimin adına halay çektiklerinin arsızlığıyla yüzleşsinler. Kürtleri oy pusulasından başka bir şey olarak görmeyen, Katliamcı CHP ve İstanbul'un papyonlu CHP'li başkanına Kürtleri pazarlama densizliği ile yüzleşsinler. Faili meçhuller ve köy boşaltmaları dönemlerinin İçişleri Bakanı Meral Akşener'in sergiye gönderdiği ve faili meçhulleri temsil eden tabutların önüne bırakılan çelenginin utancıyla yüzleşsinler. Hendek olaylarıyla hayatları zindan edilen, evinden barkından olan gariban kürtlerin gözleriyle yüzleşsinler. Ahmet Kaya için Hürriyet Gazetesinde "vayy şerefsiz" manşetini atanlarla, Diyarbakır'da halay tepinmenin ezikliği ile yüzleşsinler. Bu vesile ile, Kürtleri istismar eden, Kürtçeyi istismar eden, Kürtlerin Kanını küresel güçlere pazarlayan, Kürtleri sadece bir oy pusulası olarak görenlerle iş tutan herkesi kınıyor ve lanetliyoruz. Bizler Ak Parti Kadroları olarak; Kürtlerin ve Kürtçe'nin bu kişiler tarafından daha fazla istismar edilmelerine asla izin vermeyeceğimizi bir kez daha ifade ediyoruz."diye ifade etti.

"TÜRKİYE, AYAR VERECEĞİNİZ ESKİ TÜRKİYE DEĞİL"

Osman Kavala'nın serbest bırakılması için yayımlanan bildiriyi kınayan Aydın, 'Malumunuz olduğu üzere bir süre önce; aralarında ABD, Almanya ve Fransa Büyükelçilerinin de bulunduğu 10 batılı Ülke temsilcileri, tutuklu sanık Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını talep eden küstahça bir ortak bildiri yayımladılar. Türkiye'deki Yargı kurumlarına ve Türkiye'nin iç içlerine müdahale hevesi ile düzenlenmiş bu bildiriyi kınıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Merkez sözcülerimiz bu Büyükelçilere karşı gerekli açıklamaları yapmış ve gerekli tepkiyi ortaya koymuştur. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'deki değişim ve dönüşümü görmezden gelen, Türkiye'yi 3.sınıf müstemleke bir Ülke zanneden veya öyle olması için hayal kuran, plan yapan Ülkelere hakettikleri şekilde davranılacak ve gereken adımlar atılacaktır." dedi.

"DİYARBAKIR'IN İSTİHDAMI İÇİN DEV ADIM"

Son olarak Ekim ayı içerisinde Diyarbakır'da yaşanan önemli gelişmelerden biri olan Diyarbakır Lojistik Merkezi'nin ihalesinin yapılmasıydı. Türkiye2nin en büyük Lojistik Merkezi Diyarbakır'da yapılacak. 2 bin 200 Dönüm alan üzerine kurulacak olan bu Tesis ile birlikte 5.500 kişiye iş imkanı sağlanmış olacak. 150 Milyon Dolar'lık bu yatırım sayesinde Diyarbakır, hem Ortadoğunun en önemli Lojistik üslerinden biri haline gelecek, hem de şehrimizin ekonomisi güçlenerek büyümeye devam edecektir. Bu projenin Diyarbakır'ımız için hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen Sayın Cumhurbaşkanımıza, Bakanlarımıza, Vekillerimize ve Valimiz Münir Karaloğlu'na teşekkür ederek toplantıyı sonlandırdı.

Yapılan açıklamanın sonrası Aydın, gazetecilerle sohbet etmesinin ardından toplantı son buldu.