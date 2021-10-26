Başkan Erdoğan Azerbaycan’dan ayrıldı

Azerbaycan'a günübirlik ziyaret eden Erdoğan'ın uçağı Füzuli Uluslararası Havalimanı'ndan Ankaraya gitmek üzere ayrıldı. Erdoğan'ı, Fuzuli Uluslararası Havalimanı'ndan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Azerbaycan ziyaretinde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın eşlik etti.