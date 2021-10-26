’Büyükelçi bildirisi’ sınavının kaybedeni de onlar oldu!

Son dakika haberler: 10 Büyükelçinin Osman Kavala çıkışına tepkilere ilişkin ABD Büyükelçiliği'nden yeni bir açıklama geldi. Açıklamada 'ABD, 18 Ekim tarihli açıklamaya ilişkin bazı soruların yöneltilmesi vesilesiyle, Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine riayet etmeyi teyit eder' ifadelerine yer verildi. ABD'nin ardından diğer ülke elçiliklerinden de benzer açıklamalar geldi. Cumhurbaşkanlığı kaynakları, ABD ve diğer büyükelçiliklerin açıklamalarının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından olumlu karşılandığını bildirdi.
BÜYÜKELÇİLERDEN PEŞ PEŞE GERİ ADIM
10 Büyükelçinin Osman Kavala çıkışına tepkilere ilişkin ABD Büyükelçiliği'nin resmi Twitter hesabından yeni bir açıklama yapıldı. Gelen son dakika açıklamasında 'ABD, 18 Ekim tarihli açıklamaya ilişkin bazı soruların yöneltilmesi vesilesiyle, Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine riayet etmeyi teyit eder' ifadelerine yer verildi.
ANKARA OLUMLU KARŞILADI
Cumhurbaşkanlığı kaynakları, ABD ve diğer büyükelçiliklerin açıklamalarının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından olumlu karşılandığını bildirdi.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN DA AÇIKLAMA GELDİ
Öte yandan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Erdoğan da konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.
"BURADA BARINAMAZLAR"
Bugün aynı büyükelçilikler tarafından yapılan yeni bir açıklamayla Türk yargısına ve Türkiye'ye yönelik bühtandan geri dönüldüğüne işaret eden Erdoğan, "Viyana Sözleşmesi'nin 41'inci maddesine, yani ülkelerin kanunlarına ve nizamlarına uyulacağı, içişlerine karşılamayacağı taahhüdüne bağlılıklarını ifade eden bu büyükelçilerin artık Türkiye'nin egemenlik hakları konusundaki beyanlarında daha dikkatli olacaklarına inanıyoruz. Ülkemizin bağımsızlığına ve milletimizin hassasiyetlerine saygı duymayan hiç kimsenin, sıfatı ne olursa olsun bu ülkede barınamayacağını da ayrıca ifade etmek istiyorum." şeklinde konuştu.
KAYBEDEN YİNE ONLAR OLDU
Büyükelçilerin Kavala yargılaması bahanesiyle diplomatik sınırları aşıp Türkiye'nin içişlerine müdahale etmesi karşısında milli duruş sergilemek yerine Batı'nın sözcülüğüne soyunan muhalefet, bir kez daha kaybetti. "Hükümeti eleştireceğim" diye yola çıkan, ancak Türkiye'ye operasyon çeken ülkelerin sözcülüğüne soyunan CHP ve uzantısı siyasi partiler yine sınıfta kaldı.
"Suriye'de, Libya'da ne işiniz var" diyen, Karabağ zaferinde neredeyse Ermeni tezlerine destek veren, Doğu Akdeniz'de hak ve menfaatlerini koruyan Türkiye'nin saldırgan tutum takındığını ileri sürecek kadar akıl tutulması yaşayan CHP sözcüleri dün 10 büyükelçinin geri adım atması üzerine, Dışişleri Bakanlığı'nın gayretlerini tebrik eden paylaşımlarda bulunmak zorunda kaldılar.
KILIÇDAROĞLU'NUN DEMİRTAŞ VE KAVALA HASSASİYETİ!
"Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş neden hapiste" diye sık sık soru soran CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 6-8 Ekim kalkışmasını, Yasin Börü'nün şehit edilmesini ve Gezi olaylarının organizatörlerini görmezden geliyor. CHP İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı, eski diplomat Ünal Çeviköz de skandal açıklamalara imza atmada Kılıçdaroğlu ile yarışıyor.
Katıldığı programda Karabağ Savaşı için skandal açıklamalarda bulunan Çeviköz, "Maalesef gelen haberlerde, Türkiye'den Azerbaycan'a silah yardımı yapıldığı ifade ediliyor" demişti. Türkiye'nin "Mavi Vatan" siyasetinin saldırgan olduğunu öne süren Çeviköz, bir panelde de ABD Başkanı Joe Biden'ı Türkiye'nin içişlerine müdahaleye davet etmişti.