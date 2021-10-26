Büyükelçiler geri adım attı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "İstenmeyen adam ilan edilmeleri için talimat verdim" sözlerinin ardından Osman Kavala
'ya destek açıklaması yapan 10 büyükelçiden geri adım açıklaması geldi. ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin, Twitter hesabından yapılan açıklamada, "ABD, 18 Ekim tarihli açıklamaya ilişkin bazı soruların yöneltilmesi vesilesiyle, Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine riayet etmeyi teyit eder" denildi. Osman Kavala açıklamasına imza atan Almanya
, Fransa
, Norveç
, İsveç
, Danimarka
ve Finlandiya
ABD'nin Twitter'da yaptığı açıklamayı retweet ederken, Kanada
, Yeni Zelanda ve Hollanda
Twitter'dan açıklama yaptı.
DİPLOMATİK MÜCADELE ÖRNEĞİ
Cumhurbaşkanlığı kaynakları, büyükelçiliklerin açıklamalarının Erdoğan tarafından olumlu karşılandığını ifade etti. Cumhurbaşkanlığı kaynakları Türkiye'nin, uluslararası hukukun temel dinamiklerini dünyaya bir kez daha hatırlattığını belirterek, şu değerlendirmeyi yaptı: "Gerilime sebep olan 10 büyükelçi açıklaması, açıklama yapan ülkeler tarafından diplomatik anlamda çok net bir şekilde atılan geri adım ile bir nevi tevil edilmiştir. Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine atıfta bulunulması, Türkiye'nin 10 büyükelçi açıklamasına karşı pozisyonunun ne kadar haklı olduğunu gözler önüne sermiştir. Türkiye bu konuda geri adım atmayarak, hukuki haklarını kullanacağını da ilan ederek önemli bir diplomatik mücadele örneği sergilemiştir."
İÇİŞLERİNE KARIŞMAMAK...
Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Konvansiyonu'nun 41. maddesi, bir diplomata, bulunduğu ülkenin yasalarına ve düzenlemelerine saygı duymayı şart koşuyor. Maddede, "Kabul eden devletin kanunlarına ve nizamlarına riayet etmek, ayrıcalıklarına ve bağımsızlıklarına halel gelmeksizin, bu gibi ayrıcalıklardan ve bağışıklıklardan yararlanan her şahsın görevidir. Anılan devletin iç işlerine karışmamak da bu şahısların keza görevidir" ifadelerine yer veriliyor. ABD Ankara Büyükelçiliği ve diğer 9 ülkenin elçilikleri, 18 Ekim'de, Kavala'nın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
'nin kararları doğrultusunda serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu.
ABD BÜYÜKELÇİSİ ÖNCÜLÜK ETTİ
ABD Büyükelçiliği'nin "geri adım" attığı açıklamaya, diğer büyükelçiliklerin de destek vermesi sürecinin perde arkası ortaya çıktı. Sürecin ABD Büyükelçisi David M.Satterfield'in diğer büyükelçilerle görüşme yapması sonucu gerçekleştiği belirtildi.
FÜZULİ HAVALIMANI'NIN AÇILIŞINI YAPACAK
Başkan Erdoğan bugün Azerbaycan'a günübirlik bir ziyaret gerçekleştirecek. Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'le birlikte, Vatan Muharebesi neticesinde işgalden kurtarılan Füzuli'de kısa süre içinde tamamlanan Uluslararası Havalimanı'nın açılışı ile bölgede yapılan karayolunun ve Zengilan'da Türkiye'nin de katkılarıyla inşa edilecek Akıllı Tarım Kampüsü'nün temel atma törenlerine katılacak. Erdoğan ve Aliyev'in gerçekleştireceği görüşmelerde, Türkiye-Azerbaycan ilişkileri tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da derinleştirilmesi için atılacak adımlar ele alınacak. Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra, güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunulması da öngörülüyor. ANKARA