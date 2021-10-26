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Giriş Tarihi: 26.10.2021 23:49 Son Güncelleme: 27.10.2021 00:18

Çad Devlet Başkanı Idriss Deby Türkiye’ye geliyor

AA
Çad Devlet Başkanı Idriss Deby Türkiye’ye geliyor

Çad Cumhuriyeti Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Mahamat Idriss Deby Itno, yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak. Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde Türkiye ve Çad arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Idriss Deby Itno'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle yarın Türkiye'ye geleceği belirtildi.

Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, Türkiye-Çad ilişkilerinin tüm yönleriyle gözden geçirileceği ve iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımların ele alınacağı vurgulandı.

Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra "G5 Sahel" ve "Sahel-Sahra Devletleri Topluluğu" dönem başkanlıklarını üstlenen Çad'daki, mevcut geçiş süreciyle bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulmasının öngörüldüğü de kaydedildi.

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Çad Devlet Başkanı Idriss Deby Türkiye’ye geliyor
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