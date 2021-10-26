DHKP-C’nin mühimmat deposu ele geçirildi

SILAHLI Terör Örgütü DHKP/C'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde emniyet ve jandarma ile yürütülen ortak çalışmalar sonucunda 91 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde ve gösterdikleri yerlerde arama yapıldı. Aramalarda, 2 adet AK47 Kalaşnikof marka
makineli tüfek ve 4 adet bu tüfeklere ait şarjör, 2 adet CZ26
makineli tabanca ve bu tabancalara ait 3 adet şarjör, 2 adet Scorpion (Akrep) makineli tabanca ve bu tabancalara ait 2 adet şarjör, 5 adet tabanca, 2 bin 107 adet farklı çaplarda fişek, 1 adet örgüt amblemli makineli tüfek kayışı ele geçirildi.