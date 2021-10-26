Gri listedeki terörist 3 günlük takiple öldürüldü

İçişleri
Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü
İstihbarat Daire Başkanlığı koordinesinde, polis özel harekat ve havacılık daire başkanlıkları ile Mardin istihbarat ve özel harekat şube müdürlükleri tarafından Mardin'in Artuklu
kırsalındaki operasyonda 1'i 'terörden arananlar' listesinin gri kategorisinde olmak üzere 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklandı. PKK/KCK terör örgütü içerisinde sözde Özel Kuvvetler yapılanmasında yer alan 2 örgüt mensubunun bulunduğu ve silahlı/ bombalı eyleme yönelik hazırlıklar yapıldığı yönünde bilgi alınması üzerine, 23 Ekim günü sabah saatlerinde bölgede operasyon başlatıldı. İnsansız hava aracı ve silahlı insansız hava araçlarıyla 24 saat alandaki polis özel harekat timlerine hava desteği sağlandı. Polis Özel Harekat, Havacılık ve İstihbarat Şube Müdürlükleri personeli tarafından 3 gün boyunca aralıksız sürdürülen operasyon neticesinde, gri kategoride yer alan 'Ruken' kod adlı Songül Özgün
'ün de içinde olduğu 2 terörist, çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyon devam ediyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Mardin Artuklu kırsalında polis özel harekat timlerimiz, 3 gün boyunca sürdürdükleri operasyonu başarıyla tamamladı. Biri gri kategoride 2 terörist, ölü olarak ele geçirildi. Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Rabbim, bu ülkenin, bu milletin evlatlarını muhafaza eylesin" dedi.
4 TERÖRİST ETKİSİZ
Milli Savunma Bakanlığı
(MSB), Irak
'ın kuzeyindeki Zap ve Metina'da 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. MSB'den yapılan açıklamada, "Teröristleri inlerinde vurmaya devam ediyoruz. Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Metina'da tespit edilen 4 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız etkin ve kararlı şekilde sürecek" ifadelerine yer verildi.