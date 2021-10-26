Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye ve Irak'taki görev süresini iki yıl uzatacak tezkere TBMM Genel Kurulunda düzenlenen oylama ile kabul edildi. Tezkereye; AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Memleket Partisi 'Evet' oyu verdi. Günlerdir 'Hayır' oyu kullanacaklarını vurgulayan ve muhalefete de açık çağrıda bulunan HDP, tezkereye hayır diyen partiler arasında yer aldı. HDP'nin çağrısını yanıtsız bırakmayan CHP de tezkere için hayır oyu kullandı.
PERVİN BULDAN YANLIŞLIKLA EVET OYU VERDİ
Bu durum tepkilerin hedefinde yer alırken, oylama sırasında ilginç anlar da yaşandı. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, yanlışlıkla tezkereye evet oyu verdi. O anlar dikkatlerden kaçmazken, Buldan'ın yanındaki vekil müdahale ederek Buldan'ın elini aşağıya indirtti.
HDP'li Buldan'ın zor anları! Tezkereye yanlışlıkla 'evet' deyince ne yapacağını şaşırdı | Video
1 SANİYE SONRA HAYIR İÇİN EL KALDIRDI
Pervin Buldan yanlışlıkla verdiği evet oyundan bir saniye sonra ise tekrar elini kaldırdı ve hayır oyu kullandı.