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Haberler Gündem Haberleri HDP'li Buldan'ın zor anları! Tezkereye yanlışlıkla evet deyince ne yapacağını şaşırdı
Giriş Tarihi: 26.10.2021 23:17 Son Güncelleme: 26.10.2021 23:21

HDP'li Buldan'ın zor anları! Tezkereye yanlışlıkla evet deyince ne yapacağını şaşırdı

HDP’li Buldan’ın zor anları! Tezkereye yanlışlıkla evet deyince ne yapacağını şaşırdı

Irak ve Suriye tezkeresi bugün TBMM Genel Kurulu'nda oylandı. Oylamada, AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Memleket Partisi 'Evet' oyu kullanırken, HDP ve CHP de 'Hayır' oyu kullandı. HDP, günlerdir hayır oyu vereceklerini vurgularken, muhalefete de açık şekilde mesaj göndermişti. Buna rağmen HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın oylamada 'Evet' oyu kullanması herkesin dikkatini çekti. Buldan, Türk askerinin Irak-Suriye'de kalmasını yanlışlıkla da olsa onaylarken, Buldan'ın yanındaki vekil duruma müdahale ederek, Buldan'a elini indirtti.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye ve Irak'taki görev süresini iki yıl uzatacak tezkere TBMM Genel Kurulunda düzenlenen oylama ile kabul edildi. Tezkereye; AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Memleket Partisi 'Evet' oyu verdi. Günlerdir 'Hayır' oyu kullanacaklarını vurgulayan ve muhalefete de açık çağrıda bulunan HDP, tezkereye hayır diyen partiler arasında yer aldı. HDP'nin çağrısını yanıtsız bırakmayan CHP de tezkere için hayır oyu kullandı.

PERVİN BULDAN YANLIŞLIKLA EVET OYU VERDİ

Bu durum tepkilerin hedefinde yer alırken, oylama sırasında ilginç anlar da yaşandı. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, yanlışlıkla tezkereye evet oyu verdi. O anlar dikkatlerden kaçmazken, Buldan'ın yanındaki vekil müdahale ederek Buldan'ın elini aşağıya indirtti.

HDP'li Buldan'ın zor anları! Tezkereye yanlışlıkla 'evet' deyince ne yapacağını şaşırdı | Video

1 SANİYE SONRA HAYIR İÇİN EL KALDIRDI

Pervin Buldan yanlışlıkla verdiği evet oyundan bir saniye sonra ise tekrar elini kaldırdı ve hayır oyu kullandı.

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HDP'li Buldan'ın zor anları! Tezkereye yanlışlıkla evet deyince ne yapacağını şaşırdı
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