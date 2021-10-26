HDP’li Buldan’ın zor anları! Tezkereye yanlışlıkla evet deyince ne yapacağını şaşırdı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye ve Irak'taki görev süresini iki yıl uzatacak tezkere TBMM Genel Kurulunda düzenlenen oylama ile kabul edildi. Tezkereye; AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Memleket Partisi 'Evet' oyu verdi. Günlerdir 'Hayır' oyu kullanacaklarını vurgulayan ve muhalefete de açık çağrıda bulunan HDP, tezkereye hayır diyen partiler arasında yer aldı. HDP'nin çağrısını yanıtsız bırakmayan CHP de tezkere için hayır oyu kullandı.