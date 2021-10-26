İhraç edilen tuğgenerale FETÖ gözaltısı

İstanbul
Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında dün sabah saatlerinde FETÖ/PDY terör örgütünün sözde mahrem yapılanmasında faaliyet gösteren ByLock kullanıcılarına yönelik operasyon yapıldı. Milli İstihbarat Teşkilatı
(MİT) tarafından yapılan araştırmalar neticesinde örgütün tepe yöneticisi konumundaki kişilerle irtibatlı olan şahıslarla operasyonel hat kullanmak suretiyle iletişime geçtikleri belirlendi. Soruşturmada büfe veya sabit hattan örgütsel iletişim modeline uygun olarak arandıkları tespit edilen Jandarma Genel Komutanlığı'ndan ihraç 1 Albay, 1 Yarbay, 1 Binbaşı, 2 Yüzbaşı, 6 Üsteğmen, 1 Astsubay, 2 Uzman Jandarma ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı
'ndan ihraç 1 Yarbay, Deniz kuvvetleri Komutanlığı
'ndan ihraç 1 Albay, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan ihraç Tuğgeneral, 1 Yüzbaşıya yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 7 ilde 18 şüpheliye yönelik gerçekleşen yakalama işleminde 7 kişi gözaltına alındı. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
42 KRİPTO FETÖ'CÜ DEŞİFRE OLDU
Konya'da, FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 16 şüpheliden 13'ü gözaltına alındı. 3 şüphelinin ise yurtdışında olduğu tespit edildi. İtirafçı olan 10 şüpheli serbest bırakılırken, 3 şüpheli ise tutuklandı. İtirafçıların, 95 örgüt üyesini deşifre ettiği, bunlardan 42'sinin ise kripto olduğu öğrenildi. 3 şüphelinin ise yurtdışında olduğu belirlendi. Tolga YANIK
/ SABAH