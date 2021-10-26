Irak’ın kuzeyinden acı haber: 1 şehit

IRAK'IN kuzeyindeki Avaşin bölgesinde sürdürülen operasyonda el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu Piyade Uzman Çavuş Yunus Emre Yalman
(25) şehit olurken, bir asker de yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı
'ndan yapılan açıklamada, Pençe Yıldırım harekat bölgesinde yaralanan askerin derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlandığı belirtildi. Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri
ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz" ifadesine yer verildi. Yalman'ın şehit düştüğü haberi, Osmaniye'nin Düziçi
ilçesindeki ailesine askeri yetkililerce verildi. Türk bayrağı asılan eve akın eden komşuları, şehidin ailesine başsağlığı diledi. Yalman'ın 3 kardeş olduğu, ağabeyinin de Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yaptığı öğrenildi.