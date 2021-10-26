Kaybeden yine onlar oldu

Büyükelçilerin Kavala yargılaması bahanesiyle diplomatik sınırları aşıp Türkiye'nin içişlerine müdahale etmesi karşısında milli duruş sergilemek yerine Batı'nın sözcülüğüne soyunan muhalefet, bir kez daha kaybetti. "Hükümeti eleştireceğim" diye yola çıkan, ancak Türkiye'ye operasyon çeken ülkelerin sözcülüğüne soyunan CHP ve uzantısı siyasi partiler yine sınıfta kaldı. "Suriye
'de, Libya
'da ne işiniz var" diyen, Karabağ zaferinde neredeyse Ermeni tezlerine destek veren, Doğu Akdeniz
'de hak ve menfaatlerini koruyan Türkiye'nin saldırgan tutum takındığını ileri sürecek kadar akıl tutulması yaşayan CHP sözcüleri dün 10 büyükelçinin geri adım atması üzerine, Dışişleri Bakanlığı'nın gayretlerini tebrik eden paylaşımlarda bulunmak zorunda kaldılar. "Osman Kavala
ve Selahattin Demirtaş
neden hapiste" diye sık sık soru soran CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu
, 6-8 Ekim kalkışmasını, Yasin Börü
'nün şehit edilmesini ve Gezi olaylarının organizatörlerini görmezden geliyor. CHP İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı, eski diplomat Ünal Çeviköz
de skandal açıklamalara imza atmada Kılıçdaroğlu ile yarışıyor. Katıldığı programda Karabağ Savaşı için skandal açıklamalarda bulunan Çeviköz, "Maalesef gelen haberlerde, Türkiye'den Azerbaycan
'a silah yardımı yapıldığı ifade ediliyor" demişti. Türkiye'nin "Mavi Vatan" siyasetinin saldırgan olduğunu öne süren Çeviköz, bir panelde de ABD Başkanı Joe Biden
'ı Türkiye'nin içişlerine müdahaleye davet etmişti.