Mandacılara egemenlik dersi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , dün Külliye 'de kabine toplantısına başkanlık etti. 3 saat 40 dakika süren toplantının ardından millete seslenen Erdoğan, şunları kaydetti:Bugün de ülke ve millet olarak sınırlarımızın güvenliğinden, siyasi, ekonomik alana kadar her cephede aynı mücadeleyi veriyoruz. Tarihin her döneminde olduğu gibi önümüzde kimi dış, kimi iç zorluklarımız mutlaka vardır. Türkiye 'nin varlığına bile tahammülü olmayanlar bugün de boş durmuyor. Kendi güvenlikleri söz konusu olduğunda dünyayı ateşe atmaktan çekinmeyenlerin, konu Türkiye olursa aynı şekilde yaklaşmalarını elbette beklemiyoruz. Küresel yönetim sisteminin vanasını elinde tutanlar, kendi sınırları içindeki olumsuzluğa karşı her türlü hukuku meşru sayarken, milyonlarca insanın ölümünü göz ardı ediyor.Geçmişte uzunca bir süre bu anlayışla ülkemizi yönlendirenler, Türkiye artık kendi duruşunu sergileyince paniğe kapıldılar. Türkiye'nin nezaketini zaaf olarak görerek eski alışkanlıklarına yönelenler, yaptıkları yanlışları kabullenmedikleri sürece cevaplarını alacaklardır. Son dönemde bazı ülkelerin büyükelçiliklerinden yapılan açıklamayı da aynı şekilde kabul ediyoruz. Bu tavır ülkemizdeki yargı teşkilatı, savcılarımız, avukatlarımız, tüm yargı mensuplarına karşı yapılmış bir hakarettir. Türk yargısı kimseden talimat almaz, kimsenin emrine girmez.Dünyada nice acılar yaşanır, adaletsizlikler sergilenirken Türkiye'yi dillerine dolayanların amaçlarının hukuk olduğuna kimse bizi inandıramaz. Bağımsız ve tarafsız yargımız ile gereken cevabı vermek devletin başı olarak öncelikle bizim görevimizdir. Ülkem ve milletim adına koyduğumuz tavır, bu sorumlu ve samimi duruşun tezahürüdür.Bizim amacımız kriz çıkarmak değil, Türkiye'nin onurunu, gururunu, haysiyetini korumaktır. Bugün büyükelçiliklerden yapılan açıklamayla yanlışlıklarından geri dönülmüştür. Bu elçilerin artık daha dikkatli olacağına inanıyoruz. Ülkemizin bağımsızlığına saygı duymayan hiç kimsenin sıfatı ne olursa olsun, bu ülkede barınamayacağını da ayrıca ifade etmek istiyorum.Bu süreçte kimin Türkiye'nin ve milletin yanında durduğu, kimin de ellerin kılıcını salladığı bir kez daha görüldü. Türkiye'nin bugün yaşadığı en büyük sancılardan biri de bu tür meselelerde yerli ve milli duruş sergilemeyi bir türlü başaramayan kimi siyasetçi, eski diplomat ve medya mensubundan oluşan güruhtur. Kişisel hırsları, ideolojik saplantıları ve kalplerini karartan kinleri uğruna kendi ülkelerinin aleyhindeki kampanyaların gönüllü aparatlığına soyunan, sözcülüğünü üstlenen mankurtları milletimiz yakından takip etmektedir.Önümüzdeki dönemde güvenlikten ekonomiye pek çok sorunumuzla birlikte inşallah bu hastalıklı zihniyetten de kurtulacağız.Ülkemizin her şehrine yaydığımız üniversitelerimizle, yetişmiş insan kaynağımızı güçlendirdik. Adam utanmadan sıkılmadan "81 vilayete niçin üniversite kuruyorsunuz" diyor. Biz 81 vilayetteki evlatlarımızın ülkenin bir ucundan diğer ucuna gitmemesi için bunları kurduk. Ne çileler çekti bu ülkenin evlatları. Bundan niye rahatsız oluyorsun Bay Kemal? Ve 207 üniversite ile biz şu anda ilim irfan dağıtıyoruz ve dağıtmaya devam edeceğiz.Utanmadan sıkılmadan, "Aşı yok" diyor. "Evine götürecek ekmek yok" diyor. Böyle bir yalan olur mu? Bunlar korkulması gereken yüceler yücesinden korkmuyorlar ki. Bunlarda edep, ahlak yok ki. Şu anda bakıyorsunuz her evde araba var, kapıcısında araba var. Şu anda 2. el araba yetişmiyor zaten. Bunları nasıl görmezlikten geliyorsunuz. Bunu televizyon ekranlarından vatandaşa anlatıp kandırabilirsiniz ama bizi kandıramazsınız. Çünkü biz her şeyin istatistiğini tutuyoruz.Büyük vizyonlara ve hedeflere odaklanırken burnumuzun dibindeki meselelere sırtımızı dönmüyoruz. Terörle mücadele, işsizlikle mücadele bizim için aynı mesafededir. Bunların hepsi de aynı makinenin farklı parçaları gibi birbiriyle yakından ilişkilidir. Bu dönemdeki talihsizliğimiz, küresel kriz ile ülkemize saldırıların aynı dönemde olmasıdır. Türkiye bu fiyat artışlarını halkına nispeten yansıtan ülkelerin başında geliyor. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde durum çok daha vahimdir. Türkiye olarak artan üretim ve lojistik gücümüzle yaşanan sıkıntıları kendimiz için fırsata dönüştürme yolunda emin adımlarla ilerliyoruz.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı ortağı Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde dün öğleden sonra baş başa gerçekleştirilen görüşme 1 saat sürdü. 14.15'te başlayan görüşme 15.15 sularında sona erdi. Basına kapalı gerçekleşen görüşme ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Görüşmenin Kabine toplantısı öncesinde yapılması dikkat çekti. ANKARADışarıda ve içeride tek bir koro halinde yürütülen kampanyanın amacı bizden kurtulmak değil, ülkemize kazandırdıklarımızı yok etmektir. Bayraklar, çehreler, ifadeler farklı olabilir ama amaç aynıdır. O da büyük ve güçlü Türkiye. Özellikle Türkiye'nin önünü kesmektir. Başaramayacaksınız. Ya bu ülkenin bağımsızlığını, büyüklüğünü kabul edeceksiniz ya da nefesiniz tükenene kadar bulunduğunuz çukurda debelenmeye devam edeceksiniz.(3 ülkeyi kapsayan Afrika seyahati) Hiç şüphesiz Türkiye'nin Afrika'ya bakışı Batı'dan farklıdır. Kıtaya insan merkezli yaklaştığımızı muhataplarımız da görüyor. Bizi farklı bir yere koyuyorlar. Türkiye'nin Afrika'da attığı her adım, kıtayı arka bahçeleri olarak gören ülkeleri elbette rahatsız ediyor. Biz Afrikalı dostlarımızla ortak bir gelecek inşa etmeyi, dolayısıyla sömürgecilere rahatsızlık vermeyi sürdüreceğiz.