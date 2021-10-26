Memleket Partili Çelebi'den CHP'ye "tezkere" tepkisi

Mecliste gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çelebi, ABD'nin Girit'te, Dedeağaç'ta ve güneyde bir kuşatma halinde olduğunu, Türkiye Cumhuriyeti'ni zorladığını söyledi.

Büyükelçi olayında da bunun görüldüğünü vurgulayan Çelebi, "Emperyalizmin derdi adalet değildir zaten." ifadesini kullandı.

CHP'nin tezkereye "hayır" oyu verecek olmasına tepki gösteren Çelebi, "CHP'nin 'hayır' oyu vermesi, bizim partiden istifa gerekçelerimizi netleştirmiş oluyor... Çünkü 2019'da 'evet' verilmişti. Değişen hiçbir şey yok, sadece 2 yıl faktörü var, iki yıla biz de şerh koyduk. Bir yıl olması daha uygun olurdu ama komple bunun tezkerenin sakatlanması anlamına gelmez. Buna 'evet' verirsiniz şerhinizi koyarsınız." değerlendirmesinde bulundu.

CHP GRUP BAŞKANVEKİLİ ÖZGÜR ÖZEL'DEN TEZKERE AÇIKLAMASI: HAYIR OYU VERECEĞİZ...

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'ye sunulacak olan Irak ve Suriye tezkeresi ile ilgili konuştu. TSK'nın sınır ötesindeki görev süresini 2 yıl uzatacak olan tezkereye AK Parti, MHP ve İYİ Parti evet oyu vereceğini açıklamış, HDP ise hayır oyu kullanacağını bildirmişti.

'HAYIR OYU VERECEĞİZ'

HDP'nin baskısı sonrası CHP'nin nasıl bir tavır sergileyeceği ise merak konusu olmuştu. CHP'nin kararını Grup Başkanvekili Özgür Özel açıkladı.

Özgür Özel, TBMM'de partisinin grup toplantısından çıkarken gazetecilerin sorusu üzerine, bugün TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek Irak ve Suriye'de TSK'nın sınır ötesindeki görev süresini 2 yıl uzatacak Cumhurbaşkanlığı tezkeresine 'hayır' oyu vereceklerini söyledi.

Özel, "Suriye'ye sınır ötesi için istenen 2 yıllık tezkereye hayır oyu vereceğiz" ifadelerini kullandı.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI



Gündem dışı konuşmaların ardından, Irak ve Suriye'ye asker gönderilmesinin 2 yıl uzatılmasına dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin görüşmeleri başladı. Öte yandan, AK Parti, MHP, İYİ Parti, BBP ve Millet Partisi, Genel Kurul'da tezkereye 'evet' oyu kullanacağını açıklarken, CHP ve HDP ise tezkereye 'hayır' oyu vereceklerini bildirdi.

Son dakika: CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den tezkere açıklaması: Hayır oyu vereceğiz...