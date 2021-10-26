Meral Akşener’den adaylık çıkışı: Kılıçdaroğlu’nu zora sokacak sözler!

Millet İttifakı'nda 2023 seçimleri için adaylık muamması sürüyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olmak isterken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakmıyor. Akşener'in 'Oğlum' dediği ve 'Fatih' benzetmesi yaptığı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adaylığını istediği belirtiliyor. Akşener dün katıldığı bir yayında bu konuya ilişkin ilk kez açıktan mesaj verdi. Akşener, "Ekrem İmamoğlu da Mansur Yavaş da Millet İttifakı'nın Belediye Başkanları. İki ismin de seçilmesi için gayret gösterdim" diyerek, "Sayın Kılıçdaroğlu iki arkadaştan birini aday gösterdiği hâlde biz 'hayır' demeyiz." ifadelerini kullandı. Akşener, bu çıkışı ile Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakmadığını bir kez daha gözler önüne serdi. Kılıçdaroğlu'nun, Akşener'in bu çıkışı sonrası nasıl bir adım atacağı merak konusu.
AKŞENER: YAVAŞ VE İMAMOĞLU'NUN ADAYLIĞINA HAYIR DEMEYİZ
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Millet İttifakı'nın 2023 seçimleri için adayının Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olabileceğini, İYİ Parti olarak bu duruma açıkça destek vereceklerini söyledi. Akşener, İmamoğlu için yaptığı 'Fatih' benzetmesi sonrası bir kez daha Kılıçdaroğlu'nun adaylık ihtimalini zora sokacak bir çıkış yaptı.
Akşener canlı yayında şu ifadeleri kullandı:
Ekrem İmamoğlu da Mansur Yavaş da Millet İttifakı'nın Belediye Başkanları. İki ismin de seçilmesi için gayret gösterdim" diyerek, "Sayın Kılıçdaroğlu iki arkadaştan birini aday gösterdiği hâlde biz hayır demeyiz. 63 ilin ilçelerinde insanlarla görüşüyorum. Muhalif seçmeni iki arkadaşımız üzerinden taraftarlaştırmaya döndü bu iş. Bunu yanlış buluyorum. Taraftarlaşan insanlar o insanların arkasında yürüyecek mi yürümeyecek mi diye bir endişem var. Tek ve ortak adayla gidilmesini de öneriyorum. Sayın Kılıçdaroğlu döner de iki arkadaştan birini aday gösterirse 'hayır' demeyiz.
KILIÇDAROĞLU NE DİYECEK?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2023 seçimlerine aday olacakmış gibi hazırlanıyordu. Kılıçdaroğlu'nun, Akşener'in bu çıkışı sonrası nasıl bir yorumda bulunacağı merak konusu oldu. Zira Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun bir dönem daha belediye başkanı olarak görev yapmasını istemişti. Canlı yayındaki son hamle ile adaylık krizinde kozlar İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in eline geçmiş görünüyor