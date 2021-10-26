Meral Akşener’den adaylık çıkışı: Kılıçdaroğlu’nu zora sokacak sözler!

AKŞENER: YAVAŞ VE İMAMOĞLU'NUN ADAYLIĞINA HAYIR DEMEYİZ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Millet İttifakı'nın 2023 seçimleri için adayının Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olabileceğini, İYİ Parti olarak bu duruma açıkça destek vereceklerini söyledi. Akşener, İmamoğlu için yaptığı 'Fatih' benzetmesi sonrası bir kez daha Kılıçdaroğlu'nun adaylık ihtimalini zora sokacak bir çıkış yaptı.

Akşener canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

Ekrem İmamoğlu da Mansur Yavaş da Millet İttifakı'nın Belediye Başkanları. İki ismin de seçilmesi için gayret gösterdim" diyerek, "Sayın Kılıçdaroğlu iki arkadaştan birini aday gösterdiği hâlde biz hayır demeyiz. 63 ilin ilçelerinde insanlarla görüşüyorum. Muhalif seçmeni iki arkadaşımız üzerinden taraftarlaştırmaya döndü bu iş. Bunu yanlış buluyorum. Taraftarlaşan insanlar o insanların arkasında yürüyecek mi yürümeyecek mi diye bir endişem var. Tek ve ortak adayla gidilmesini de öneriyorum. Sayın Kılıçdaroğlu döner de iki arkadaştan birini aday gösterirse 'hayır' demeyiz.