Merkez Mahallesi ve çevre yolları düzenleme projesi tamamlandı

Kağıthane Belediyesi'nin ana arterler üzerindeki altyapı ve peyzaj çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Merkez Mahallesi ve çevre yollarda asfaltlama, kaldırım düzenleme, ağaçlandırma, yağmur suyu kanalı döşeme ve fiber optik kablolama yapıldı.