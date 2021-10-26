Milli Eğitim Bakanlığından bir ilk! Bakan Mahmut Özer duyurmuştu: Bugün başlıyor...

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kovid-19 salgını nedeniyle yaklaşık 1,5 yıllık uzaktan eğitim sürecinde ortaya çıkan öğrenme kayıplarını tespit etmek amacıyla bugün ve yarın Türkiye genelinde 7, 8, 11 ve 12'nci sınıf öğrencilerine yönelik ilk kez hayata geçirecekleri kazanım değerlendirme uygulamasının 4 milyon 565 bin 916 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirileceğini bildirdi.

Özer, yaptığı açıklamada, bir taraftan yüz yüze eğitime devam ederken diğer yandan öğrencilerin öğrenme kayıplarını telafi edebilmelerine destek olduklarını, bu amaçla 8 ve 12'nci sınıf öğrencilerinden sonra 16 Ekim 2021 itibarıyla 7 ve 11'inci sınıf öğrencilerine yönelik de destekleme ve yetiştirme kurslarını ücretsiz olarak, yüz yüze başlattıklarını söyledi.

Aynı zamanda tüm sınıf seviyelerinde destekleyici materyal ve yardımcı kaynakları her ay yayımlamaya başladıklarını belirten Özer, ayrıca bu kaynakları kasım ayından itibaren bastırarak, öğrencilere ücretsiz ulaştıracaklarını ifade etti.