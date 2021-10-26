Pençe harekatı şehidi son yolculuğuna uğurlandı

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım Harekât bölgesinde teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit düşen 25 yaşındaki Uzman Çavuş Yunus Emre Yalman, memleketi Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde toprağa verildi. Şehadet şerbetini içen Yunus Emre Yalman'ın Türk Bayrağına sarılı tabutu askeri manga tarafından omuzlarda taşınırken ailesi gözyaşlarına boğuldu.

BABA OCAĞINDA HELALLİK ALINDI

PKK'lı teröristlerin tuzakladığı EYP'nin patlaması sonucu şehit olan Uzman Çavuş Yunus Emre Yalman'ın naaşı; Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından memleketi Osmaniye'nin Düziçi ilçesine gönderildi. İkindi saatlerinde Düziçi Devlet Hastanesi morgundan alınan şehidin naaşı helallik için Boğaziçi Mahallesi'nde bulunan baba ocağına götürüldü. Helallik alınmasının ardından şehit İstihkâm Uzman Çavuş Yunus Emre Yalman'ın Türk bayrağına sarılı tabutu; Hacılar Camisi'ndeki tören alanına götürüldü.

İL MÜFTÜSÜ NAMAZI KILDIRDI

Şehidin cenaze törenine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, milletvekilleri, 39'uncu Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hakan Tutucu, Garnizon Komutanı Topçu Albay Gürsel Kanca ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bekar olduğu öğrenilen şehit Uzman Çavuş Yunus Emre Yalman gözyaşlarına boğulan annesi Meryem, babası Eyüp, kendisi gibi uzman çavuş olan ağabeyi Mehmet Akif Yalman ile ablası Mukaddes Torun'u kent protokolü teselli etmeye çalıştı. Şehit Yunus Emre Yalman'ın cenazesi, İl Müftüsü Ali Çakmak'ın kıldırdığı namazın ardından dualarla Çamiçi Mezarlığı'ndaki toprağa verildi.