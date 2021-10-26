‘Protokol yolu’ yalanı çöktü

Afyonkarahisar
'daki hafızlık törenindeki kırmızı şeritleri,
"camide protokol" haberiyle
veren CHP medyasının yalanı
fazla sürmedi. Hacı Mehmet Sayın
Camii'ndeki törene ilişkin Birgün, T24
ve Halk TV
'nin de bulunduğu
bazı yayın organlarının haberlerine
valilikten yanıt geldi.
Haberlerin gerçeği yansıtmadığı
belirtilen açıklamada, "protokol
şeridi" olarak nitelendirilen
bölümün, hafızların cemaati rahatsız etmeden bir
bütün olarak geçmeleri için oluşturulduğu, iki koltuğun
protokolün oturması için değil, hafızlık icazet
merasimlerinde olduğu gibi kurra hafızları için
konulduğu, protokol mensuplarının ise yerde
oturduğu belirtildi. Açıklama, fotoğraflarla da
desteklendi.