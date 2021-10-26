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Giriş Tarihi: 26.10.2021 19:10

Şanlıurfa’da dev yasa dışı bahis operasyonu 25 kişi gözaltına alındı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da dev yasa dışı bahis operasyonu 25 kişi gözaltına alındı

Şanlıurfa’da polis ekipleri yasa dışı bahis oynatan bir şebekeye operasyon düzenledi. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Şanlıurfa il merkezinde kumarhaneye çevrilerek, internet üzerinden yasadışı bahis ve kumar oynatıldığı tespit edilen iki ev ve bir ofise eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Özel Harekât, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlükleri ile İnsansız Hava Araçları Büro Amirliğinden toplam (100) personelle gerçekleştirilen operasyonda, kumarhaneye çevrilen adreslerde yasadışı bahis oynayan 25 şahıs ile söz konusu adresleri işleten (12) şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda,23 adet bilgisayar, 27 adet harddisk,1 adet güvenlik kamerası kayıt cihazı, 2 adet kupon yazıcı makine, 13 adet cep telefonu,4 adet kumar makinesi ve Toplamda 24.400 TL ile 200 Euro ve 400 Dolar paraya ele geçirildi.

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Şanlıurfa’da dev yasa dışı bahis operasyonu 25 kişi gözaltına alındı
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