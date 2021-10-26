Şanlıurfa’da dev yasa dışı bahis operasyonu 25 kişi gözaltına alındı

Özel Harekât, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlükleri ile İnsansız Hava Araçları Büro Amirliğinden toplam (100) personelle gerçekleştirilen operasyonda, kumarhaneye çevrilen adreslerde yasadışı bahis oynayan 25 şahıs ile söz konusu adresleri işleten (12) şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda,23 adet bilgisayar, 27 adet harddisk,1 adet güvenlik kamerası kayıt cihazı, 2 adet kupon yazıcı makine, 13 adet cep telefonu,4 adet kumar makinesi ve Toplamda 24.400 TL ile 200 Euro ve 400 Dolar paraya ele geçirildi.