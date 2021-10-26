Savunma Sanayi Başkanı Demir, üniversite öğrencileri ile bir araya geldi

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencileri ile açılış dersinde bir araya geldi.

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı ile birlikte Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ve diğer birimlerdeki öğrencilerin ve Mersin Üniversitesi öğretim elemanlarının hazırlamış olduğu ve ödül alan projelerin stantlarını gezerek öğrencilerle projeleri ile ilgili sohbet etti.

Stantların gezilmesinin ardından, Mersin Üniversitesi Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen açılış dersine katılan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Mersin Üniversitesi öğrencileriyle bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, 36 yıl önce kurulan Savunma Sanayii Başkanlığı'nın, Türkiye'nin güvenlik ile ilgili ihtiyaçlarının üretimini sağlamak ve bu alanda gerçekleştirilecek olan projelerin takibini yaparken geçirdiği aşamaları ve kat ettiği ilerlemeyi anlattı.

Türkiye'nin savunma sanayiinde son 15 yılda önemli bir ivme kazandığını söyleyen Prof. Dr. İsmail Demir, "Türkiye, teknoloji satın alan bir ülkeydi ancak son 15 yılda ciddi bir ivme kazandık. Amacımız, stratejik ürünlerde Türkiye'nin dışa bağımlılığının kalmaması. Türkiye milli çıkarlarını gözeten bir ülke olmak istiyorsa, zaten başka bir yolu yok. Başkasının yaptığıyla hiçbir yere gidemezsiniz. O halde kendine yeten bir ülke olmak çok önemli. Bu noktada ise, gençlerimizin ve proje gerçekleştiren ekiplerimizin arkasında onları destekleyen bir irade olması gerekiyor. Bizler de bunu sağlıyoruz" dedi.

"BİR ŞEY İNSAN TARAFINDAN YAPILDIYSA, BİZ DAHA İYİSİNİ YAPARIZ"

Prof. Dr. İsmail Demir, "Yaptıklarımız hala yeterli değil. Yeni teknolojiler ve yani atılımlarda genç arkadaşlarımızın ve akademisyenlerimizin çabaları çok önemli. Bugün burada bulunma amacımız da; üniversitemizi ziyaret etmek, sanayii altyapımızı görmek ve bu ilişkiyi başka bir boyuta taşımak, Türkiye'de kimin ne yaptığı, hangi kabiliyete sahip olduğunun tespiti ve yeni ufuklar açılmasını sağlamak. İnanarak söylüyorum ki, bir şey insan tarafından yapıldıysa, mutlaka biz daha iyisini yaparız" şeklinde konuştu.

Prof. Dr. İsmail Demir, "Çalışmalarımız sadece savunma olarak kalmayacak; tıpta, iletişimde, enerjide, ulaşımda faydalı ürünler ortaya çıkacak. Bu Türkiye için bir gurur kaynağı. Savunma Sanayii konusu, ideoloji ve siyaset üstü bir konudur. Bu konuda herkes el ele, omuz omuzadır. Hepimiz, ülkemizin bekası için bir aradayız" dedi.

"ÜNİVERSİTELER YENİ TEKNOLOJİ, BİLİM VE PROJE GELİŞTİRME AŞAMASINDA ANA ROLE SAHİP"

Günümüz dünyasında savunma teknolojilerinin ve Türkiye'nin de bu konuda stratejik konumunun tartışılmaz önem taşıdığını aktaran Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, "Milli birliğin, yerli ve milli üretimin, milli özgüvenin ne kadar önemli olduğunu son yıllarda defalarca gözlemledik ve anladık. Azmettiğimizde başta bilim ve teknolojik atılımlar olmak üzere neler yapabileceğimizi bu kısa sürede gösterdik. Fakat bu kadar büyük bir amaç ve dava güden ülkemiz için bu yetmez. Yetiştirdiğimiz nesillere de bu bilinci tam verip, tarih ve kültürün önemini usanmaksızın anlatmalıyız" dedi.

Savunma sanayiinin, her zaman proaktif olmayı, dış ülkelerden bir adım önde hareket etmeyi, dolayısıyla fikir ve bilim alanında her zaman yeni projeler üretmeyi gerektiren bir alan olduğunun altını çizen Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, "İşte tam bu noktada üniversiteler yeni teknoloji, bilim ve proje geliştirme aşamasında ana role sahiptir. Hele savunma projeleri söz konusu olduğunda, birçok dalı içeren, multidisipliner yaklaşım gerektiren fikirler çok önemlidir. Fikir geliştirmek bir sanattır ve içerisinde çok yönlü eğitim ve gelişmeyi gerektirir. Genç ve aktif zihinlerin bu işin ana sermayesi olduğu açıktır. Bizler üniversiteler olarak öğrencilerimizin bu yönde gelişmesini sağlamaya mecburuz" dedi.