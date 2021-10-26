Şirketlere atananların yüzde 90’ı CHP üyesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi
(İBB
) AK Parti Meclis Üyesi ve Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar, İBB'deki usulsüzlükleri ve partizan kadrolaşmayı açıkladı. İBB'nin ittifak ortakları tarafından parsellendiğini belirten Kaynar, Meclis kürsüsünde yaptığı açıklamada, "Koalisyon ortaklarından birine düşen şirkette 2018'de 500 kişi çalışırken, bugün 4 bin kişi çalışıyor. İBB adeta yağmalanıyor" ifadelerini kullandı.
Kaynar, İBB'de yaşanan diğer usulsüzlükleri ise şu şekilde sıraladı:
İBB'de ihtiyaç fazlası diyerek personeli işten atan İBB Başkanı, Eylül 2021 itibariye 13 bin 312 kişiyi çıkarttı, 44 bin 995 kişiyi işe aldı. İBB'nin 85 bin çalışanı vardı, şu anda sayı 110 binin üzerinde.
Mahkeme kararlarına rağmen personeller işe iade edilmiyor. Haksız ve hukuksuz yere işten çıkartılan işçiler nedeniyle mahkemenin verdiği kararlar da uygulanmadığı için İBB, 8 ay maaşa kadar işe iade etmeme cezası, 4 maaş boş geçen süre tazminatı ve ayrıca usulsüz işçi çıkardığı için ceza ödemek zorunda kalıyor.
'İşçi alırken yüzde 35 CHP
'den, yüzde 25 İYİ Parti
'den, yüzde 15 diğer ortaklardan, yüzde 25 de kariyer merkezinden alıyoruz' diyenler durumu epey abartmışlar. Koalisyon ortakları arasında yapılan paylaşım sonucu ortaklardan birine düşen Ağaç A.Ş.'de 2018'de 500 çalışan varken, şimdi bu şirkette çalışan sayısı 4 bine yükselmiş. İBB adeta yağmalanıyor.
Ulaşım Daire Başkanı 20 ayda 4 defa değişti. CHP'nin son seçimlerdeki ilçe belediye başkan adayları ya İBB'de daire başkanı oluyor ya da şirketlere yönetim kurulu üyesi oluyor. İşin ilginç yanı, bu kişilerin atandıkları görevle ilgili mesleki birikimleri ve eğitimleri de yok.
İBB şirketlerinde yönetim kurulu üye sayısı 2019'da 359 iken 2020'de 460'a yükseltilmiş, 101 yeni yönetim kurulu üyeliği oluşturulmuş. Salgın sürecinde faaliyetleri azaldığı halde 28 şirketin 27'sinde yönetim kurulu üye sayısını artırmışlar. Atanan 101 kişiden 91'inin CHP'de aktif üye ve parti çalışanı olduğu tespit edildi.
İBB'de danışmanlardan oluşan ayrı bir yönetim ağı oluşturulmuş. Tüm kararları danışmanlar alıyor, talimat veriyor. İtiraz edenin anında görevine son veriliyor.