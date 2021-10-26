Son dakika: 26 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum...

Son dakika haberleri: Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı.
26 EKİM KORONAVİRÜS VERİLERİ:
25 EKİM KORONAVİRÜS VERİLERİ:
25 Ekim'de açıklanan 24 saatlik verilere göre 27 bin 663 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 232 oldu. Bir günde toplam 351 bin 152 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 30 bin 824 olarak kaydedildi.
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 77,68 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 88,95 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 115 milyon 480 bin 511'e yükseldi.
2 DOZ AŞILAMADA İLK SIRADA ORDU VAR
Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 82,1 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu'yu Muğla, Kırklareli, Amasya, Çanakkale, Osmaniye, Eskişehir, Balıkesir, Edirne ve Zonguldak takip etti.
EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA
Bakanlığın tablosuna göre yüzde 52,2 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Mardin, Bingöl, Bitlis, Ağrı ve Bayburt takip etti.
"GURUR DUYULACAK BİR TOPLUMSAL BAŞARIDIR"
Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "İkinci doz aşı oranının Türkiye genelinde %77,5'i geçmesi gurur duyulacak bir toplumsal başarıdır. Halen 56 ilimiz ülke ortalamasının altında, bazı illerde fark büyük. Aşıyla birlikte tedbirlerin de önemli olduğunu unutmamalıyız." dedi.
İşte 25 Ekim Kovid-19 verileri:
Türkiye'de son 24 saatte 351 bin 152 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 663 kişinin testi pozitif çıktı, 232 kişi yaşamını yitirdi.
24 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU:
Türkiye'de 25 Ekim tarihinde 338 bin 536 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 792 kişinin testi pozitif çıktı, 195 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 24 bin 403 oldu.
18 yaş üstü nüfusta aşı uygulananların oranı ikinci dozda yüzde 77,49, birinci dozda 88,87 olarak gerçekleşti.
TOPLAM AŞI SAYISI 115 MİLYONU AŞTI
Türkiye'de bugüne kadar uygulanan toplam aşı sayısı 115 milyon 255 bin 712'ye yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte 90 bin 575 doz aşı uygulandı.
AŞILAMADA İLK SIRADA ORDU VAR
En az iki doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il Ordu, Muğla, Kırklareli, Amasya, Çanakkale, Eskişehir, Osmaniye, Balıkesir, Edirne ve Zonguldak oldu.
En az iki doz aşı yapılanların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Mardin, Bingöl, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.
İşte 24 Ekim Kovid-19 tablosu:
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs verilerine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tablo, belirtileri ciddi veya hafif, aramızdan 24.792 kişiye daha virüs bulaştığını söylüyor. Aşılı olanların hastalığı genellikle hafif geçirdiğini biliyoruz. Aşı vücudu önceden korumaya alıyor. Risklere karşı dikkatli, aşınızı yaptırarak da hastalığa karşı baştan güçlü olun." ifadelerini kullandı.
23 EKİM KOVİD-19 VERİLERİ:
Türkiye'de 23 Ekim tarihinde 351 bin 184 koronavirüs testi yapıldı. Vaka sayısı 26 bin 217 olarak tespit edilirken, vaka sayılarındaki düşüş yetkilileri ve vatandaşları umutlandırdı. Vefat sayısı ise 217 olarak kayıtlara geçti.
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 77,40 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 88,84 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 115 milyon 164 bin 597'ye yükseldi.
BAKAN KOCA VERİLERİ TEK TEK AÇIKLADI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Günlük vaka sayılarının 28-30 Bin civarında olduğu son döneme ait veriler, her 1.000 vakadan ortalama 4,2'sinin yatırılarak tedaviye ihtiyaç duyduğunu gösteriyor. Hastalarda zatürre oranı yine bu dönemde %4,2. Vaka sayısına kıyasla ağır hasta oranımız binde 6,6." dedi.
22 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU:
Türkiye'de 22 Ekim tarihinde koronavirüsten 228 kişi yaşamını yitirdi, 363 bin 553 Covid-19 testi yapıldı, 28 bin 192 kişinin testi pozitif çıktı. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 30 bin 302 kişi ise iyileşti.
AŞI SAYISI 115 MİLYONU GEÇTİ
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 77,27 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 88,79 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 115 milyon 40 bin 699'a yükseldi.
BAKAN KOCA YAŞ DAĞILIMI YAPARAK UYARDI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 1 aylık verileri paylaştı. Koca, "1 ayın verilerine göre; yeni vakaların %1,38'i 0-4 yaş, %4,86'sı 5-9 yaş, %16,24'ü 10-14 yaş, %12,94'ü 15-19 yaş grubundan. Buna göre, 19 yaş ve altının vakalar içindeki oranı %35,42. Fakat virüs, bu grupta genel olarak soruna yol açmıyor. Büyüklerimiz dikkatli olmalı." dedi.
İşte 22 Ekim verileri:
21 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU:
Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü. 21 Ekim'de kaydedilen 24 saatlik verilere göre 28 bin 465 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 214'ten 198'e düştü. İyileşen hasta sayısı 29 bin 160 olurken toplam 362 bin 213 PCR testi yapıldı. Bakan Koca, "Durum Değerlendirmesi" notuyla yaptığı paylaşımında, 5 maddeyle vatandaşlara uyarılarını sıraladı.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 21 Ekim'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 28 bin 465 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 198 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 29 bin 160 hasta taburcu olurken bugün 362 bin 213 test yapıldı.
BAKAN KOCA 5 MADDEYLE DURUM DEĞERLENDİRMESİ YAPTI
Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Durum Değerlendirmesi" notuyla yaptığı paylaşımında 5 maddeyi şu şekilde sıraladı:
Vakaların yaş ortalaması düştü. Artık yarıya yakını 30 yaş altında. Aşılama sonucunda hastane kapasitemiz zorlanmıyor. Yoğun bakım üniteleri ile servislerde yatan Covid-19 hastalarının çoğunluğunu halen yaşlılar ve kronik hastalığı olanlar oluşturuyor.
Gençler çok daha az oranda hasta olsalar da büyüklerine karşı sorumlulukları var. Yeni dönemde virüsün daha ziyade gençler üzerinden yayıldığı biliniyor. Bu nedenle, hem sağlıklı bir eğitim ortamı oluşturmak hem de aile çevrelerini korumak için aşılarını yaptırmalıdırlar.
65 yaş üstü, salgının ilk döneminde kısıtlamalara ciddiyetle uydu. Şu anda bir kısıtlama bulunmuyor ama risk grubunda olduklarını unutmamalıdırlar. Aşılarını tamamlamaları ise hayati derecede önemlidir. Aşı, eğer tamamlanmamış ise sağlayacağı koruma sınırlıdır.
Toplum bağışıklığı elde edilene kadar maalesef yayılım devam edecek. Şu an, aşılanma oranının seviyesi aşı olmayanlar için güvence değildir. "Nasılsa başkaları aşı oldu ben olmasam da olur" düşüncesi yanlıştır. Aşı, birinci derecede, aşı olan kişileri koruyor.
İkinci doz ve hatırlatma dozu aşılarının zamanı gelen çok sayıda vatandaşımız var. Vakit kaybetmeden aşılarını tamamlamaları gerekmektedir. Bu, önce kendileri sonra tüm toplum için hayati önemde bir davranıştır. Salgınla mücadelede sağlığınız için kararlı ve ısrarcıyız.
20 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU:
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugünkü vefat sayısını alışılmışın dışında duyurdu. Normalde sosyal medya hesabından günlük tablo ile paylaşım yapan Bakan Koca, bugün sadece vefat sayısını açıkladı. Koca, yaptığı paylaşımda "84 Milyonun huzurunda her gün vefat haberi vermenin insana neler hissettirdiğini bilemezsiniz. Sağlık bakanı ve yol arkadaşınız olarak, salgın tedbirleriyle aşı konusundaki çağrılarıma lütfen kulak verin. Bugünkü vefat sayımız 214." ifadelerine yer verdi.
Paylaşımından kısa bir süre sonra günlük koronavirüs tablosunu da paylaşan Bakan Koca, "Türkiye, nüfusa kıyasla aşı oranı en iyi ülkeler arasında. Buna rağmen, günlük vaka ve can kaybı sayılarımız arasında belirgin farklar var. Aşı her yerde benzer etkiyi göstereceğine göre, acaba nerede hata yapıyoruz? Tedbirlerde zayıfız. Aşılanma da tedbir de artmalı." dedi.
BAKAN KOCA GÜNLÜK TABLOYU PAYLAŞTI
Türkiye'de son 24 saatte 29 bin 760 koronavirüs vakası tespit edilirken, koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 28 bin 803 kişi de iyileşti. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 76,86 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 88,63 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 114 milyon 620 bin 510'a yükseldi.
İşte 20 Ekim koroanvirüs tablosu...
19 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU:
Türkiye'de 19 Ekim tarihinde 360 bin 849 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 862 kişinin testi pozitif çıktı, 223 kişi yaşamını yitirdi. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 27 bin 352 kişi ise iyileşti.
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 76,66 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 88,56 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 114 milyon 425 bin 692'ye yükseldi.
BAKAN KOCA'DAN 3. DOZ AŞI UYARISI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada 3. doz aşı uyarısında bulundu. Bakan Koca, "Zamanı geldiği, hatta üzerinden haftalar geçtiği halde 3. doz aşısını yaptırmamış olan yaklaşık 5 Milyon kişi var. Bu grupta olanlardan hastanede yatanlar var. İnaktif aşı tercih edenlerin üçüncü dozu yaptırmalarını ısrarla talep ediyoruz. Üçüncü doz, koruma kalkanı dozudur." dedi.
İşte 19 Ekim koronavirüs haritası...